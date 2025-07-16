Seis formas de mejorar la seguridad de tu cuenta





Este artículo cubrirá una serie de medidas simples de protección de cuentas, así como algunos buenos hábitos que sugerimos practicar.









Es necesario establecer contraseñas de alta seguridad diferentes para todas tus cuentas en internet, especialmente para aquellas donde almacenas tus activos, como las cuentas de trading de criptomonedas. Se recomienda encarecidamente que la longitud de tu contraseña sea mayor a ocho caracteres e incluya letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales.





Establecer una contraseña de alta seguridad es un buen comienzo, pero no significa que tu cuenta estará libre de riesgos en el futuro. Los atacantes intentan robar contraseñas de diversas maneras, por lo que es una buena práctica cambiar tu contraseña regularmente para proteger la seguridad de tu cuenta.





Recuerda que, una vez que cambies la contraseña de tu cuenta de MEXC, no podrás retirar fondos durante las siguientes 24 horas. Esto previene que potenciales atacantes roben fondos cambiando la contraseña.









Después de crear una cuenta, es importante activar primero la autenticación de dos factores (2FA). Se recomienda utilizar Google Authenticator . Es muy recomendable que guardes un registro de la clave de restablecimiento en caso de que necesites usar el código 2FA en un nuevo teléfono. Ten en cuenta que al usar Google Authenticator, debes desactivar la función de sincronización en la nube. Esta función podría conducir a la filtración de tus claves privadas de 2FA, aumentando el riesgo de que tu cuenta sea vulnerada.





Además de Google Authenticator, hay otros métodos de autenticación 2FA, incluyendo la verificación por correo electrónico o la verificación móvil. Para los usuarios que inician sesión con una cuenta de correo electrónico, se recomienda gestionar de forma segura la contraseña de tu correo y mejorar las medidas de seguridad del correo en sí para prevenir que sea vulnerado, lo que podría afectar la seguridad de tu cuenta.









Puedes revisar el historial de dispositivos que han accedido a tu cuenta en el historial de inicio de sesión reciente. Si encuentras algún dispositivo desconocido o no utilizado, elimínalo. También puedes verificar la dirección IP y la hora del inicio de sesión de la cuenta. Si encuentras accesos sospechosos, congela tu cuenta de inmediato.









Tu cuenta cuenta con una función de seguridad llamada [Lista blanca de retiros]. Te permite agregar a la lista blanca direcciones de billeteras para el retiro de fondos. Después de activar la función de lista blanca, solo podrás retirar a las direcciones que estén en la lista.









El phishing es un tipo de ataque en línea en el que los delincuentes intentan hacerse pasar por individuos o empresas para obtener información personal. Actualmente, es el método de ataque más común, por lo que siempre debes estar alerta.





Te recomendamos que guardes el sitio web oficial de MEXC en tus marcadores del navegador para evitar tener que ingresar la dirección manualmente cada vez que inicies sesión. Si aún no has agregado el sitio web oficial de MEXC a tus marcadores, puedes añadir el siguiente enlace: https://www.mexc.com/es-ES . Esta simple medida puede evitar que hagas clic en muchos sitios web falsos de MEXC y prevenir que te engañen para que ingreses la información de tu cuenta.





También se recomienda utilizar la función de código anti-phishing, donde puedes establecer un código único que el sistema incluirá automáticamente en los correos electrónicos enviados por MEXC. Después de habilitar el código anti-phishing, podrás determinar si el correo de notificación recibido es genuino.









La API de MEXC es una forma de ayudar a los traders profesionales a aprovechar al máximo el motor de trading de MEXC.





Sin embargo, al usar claves de API, los datos deben ser compartidos con aplicaciones externas, lo que también conlleva ciertos riesgos. Por lo tanto, al usar la API de MEXC, se recomienda considerar restricciones de acceso basadas en direcciones IP. Solo las direcciones IP en la lista blanca tienen permiso de acceso. Además, las claves de API deben actualizarse regularmente para evitar filtraciones.







