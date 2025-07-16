1. Ya me registré en una cuenta de MEXC. ¿Cómo la vinculo con la dirección de la billetera generada a través de "Conectar billetera"? Al registrarte a través de Conectar billetera, simplemente selecci1. Ya me registré en una cuenta de MEXC. ¿Cómo la vinculo con la dirección de la billetera generada a través de "Conectar billetera"? Al registrarte a través de Conectar billetera, simplemente selecci
Academia/Learn/DEX+/Recompensas... frecuentes

Recompensas MEXC DEX+: Preguntas frecuentes

Principiante
16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Principiantes
ME
ME$0.471+10.43%
Lagrange
LA$0.30113+1.82%
ArchLoot
AL$0.0447+1.82%
PortugalNationalTeam
POR$0.7513+3.64%
ELYSIA
EL$0.003386--%

1. Ya me registré en una cuenta de MEXC. ¿Cómo la vinculo con la dirección de la billetera generada a través de "Conectar billetera"?


Al registrarte a través de Conectar billetera, simplemente selecciona la dirección de correo electrónico que usaste para tu cuenta de MEXC para completar la vinculación de la cuenta.

2. ¿Por qué no recibí el airdrop en cadena?


Revisa las siguientes tres condiciones:
1）Asegúrate de que tu billetera esté conectada a la red Solana.
2）Confirma que hayas realizado transacciones usando tu billetera en pump.fun u otras dApps basadas en Solana.
3）Verifica que tu volumen total de trading en Solana entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025 sea superior a 10 SOL.

3. ¿Qué es el Nivel de Usuario?


El Nivel de Usuario es un sistema de niveles en la plataforma MEXC DEX+ basado en la cantidad de usuarios nuevos referidos que cumplen con los requisitos. Cuanto más alto sea tu nivel, más usuarios habrás referido con éxito, y mayor será el multiplicador de puntos que disfrutarás al completar tareas. La estructura detallada de niveles y las reglas se encuentran en la siguiente tabla:
Nivel
Usuarios referidos calificados
Multiplicador de puntos
Madera
<10
1x
Piedra
≥10
2x
Hierro
≥30
2.5x
Bronce
≥50
3x
Plata
≥100
3.5x
Oro
≥200
4x
Platino
≥500
4.5x
Diamante
≥1000
5x
Desde el lanzamiento de la plataforma el 18 de marzo de 2025, todas las referencias que cumplan con los criterios para una referencia válida contarán para la actualización de tu nivel de usuario.

4. ¿Hay un orden específico para referir amigos y completar tareas de puntos?


No, no hay un orden requerido. Incluso si completas las tareas de puntos primero y refieres amigos más tarde, una vez que tu número de referencias válidas cumpla con los criterios para un nivel de usuario superior, tus puntos de tareas recurrentes se multiplicarán retroactivamente.

Ejemplo: Si tu nivel actual es Madera y has ganado 300 puntos a través de tareas recurrentes, luego refieres a 10 usuarios calificados, tu nivel se actualizará a Piedra y tus puntos de tareas recurrentes se recalcularán como 300 × 2 = 600 puntos. Lo mismo aplica para niveles superiores.

5. ¿Necesito reclamar mis puntos manualmente?


Sí. Los puntos deben ser reclamados manualmente por los usuarios. No hay límite de tiempo para reclamarlos, y puedes hacerlo en cualquier momento después de completar una tarea. Los puntos reclamados se acreditarán a tu cuenta personal de puntos DEX+.

6. ¿Los puntos se otorgan en tiempo real?


Para la mayoría de las tareas, los puntos se distribuyen en tiempo real. Sin embargo, los puntos de tareas en redes sociales requieren verificación manual y emisión.

7. ¿Cómo se calcula el volumen de trading para las tareas de puntos de MEXC DEX+?


Solo el volumen de compra se cuenta como volumen de trading válido para las tareas de puntos. El volumen de venta queda excluido del cálculo.

8. ¿Por qué disminuyeron mis puntos totales?


Si el sistema de control de riesgos de MEXC DEX+ detecta violaciones o comportamientos maliciosos, como manipulación de volumen artificial, los puntos correspondientes serán revocados.

9. ¿Por qué los puntos que recibí en el primer airdrop no coinciden con mi volumen de trading?


Esto puede deberse a que parte de tu volumen de trading entre el 18 de marzo y el 23 de mayo activó mecanismos de control de riesgos y, por lo tanto, fue excluido del volumen de trading válido utilizado para calcular la elegibilidad.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

¿Maximizar ganancias o enfrentar la liquidación? Domina la mecánica central del apalancamiento en futuros para lograr una eficiencia óptima del capital

En los mercados de criptomonedas y derivados, el trading de futuros apalancados es una herramienta potente pero de alto riesgo. Al permitir a los traders controlar posiciones sustanciales con cantidad

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos