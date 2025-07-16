Recompensas MEXC DEX+: Preguntas frecuentes









Al registrarte a través de Conectar billetera, simplemente selecciona la dirección de correo electrónico que usaste para tu cuenta de MEXC para completar la vinculación de la cuenta.









Revisa las siguientes tres condiciones:

1）Asegúrate de que tu billetera esté conectada a la red Solana.

2）Confirma que hayas realizado transacciones usando tu billetera en pump.fun u otras dApps basadas en Solana.

3）Verifica que tu volumen total de trading en Solana entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025 sea superior a 10 SOL.









El Nivel de Usuario es un sistema de niveles en la plataforma MEXC DEX+ basado en la cantidad de usuarios nuevos referidos que cumplen con los requisitos. Cuanto más alto sea tu nivel, más usuarios habrás referido con éxito, y mayor será el multiplicador de puntos que disfrutarás al completar tareas. La estructura detallada de niveles y las reglas se encuentran en la siguiente tabla:

Nivel Usuarios referidos calificados Multiplicador de puntos Madera <10 1x Piedra ≥10 2x Hierro ≥30 2.5x Bronce ≥50 3x Plata ≥100 3.5x Oro ≥200 4x Platino ≥500 4.5x Diamante ≥1000 5x

Desde el lanzamiento de la plataforma el 18 de marzo de 2025, todas las referencias que cumplan con los criterios para una referencia válida contarán para la actualización de tu nivel de usuario.









No, no hay un orden requerido. Incluso si completas las tareas de puntos primero y refieres amigos más tarde, una vez que tu número de referencias válidas cumpla con los criterios para un nivel de usuario superior, tus puntos de tareas recurrentes se multiplicarán retroactivamente.





Ejemplo: Si tu nivel actual es Madera y has ganado 300 puntos a través de tareas recurrentes, luego refieres a 10 usuarios calificados, tu nivel se actualizará a Piedra y tus puntos de tareas recurrentes se recalcularán como 300 × 2 = 600 puntos. Lo mismo aplica para niveles superiores.









Sí. Los puntos deben ser reclamados manualmente por los usuarios. No hay límite de tiempo para reclamarlos, y puedes hacerlo en cualquier momento después de completar una tarea. Los puntos reclamados se acreditarán a tu cuenta personal de puntos DEX+.









Para la mayoría de las tareas, los puntos se distribuyen en tiempo real. Sin embargo, los puntos de tareas en redes sociales requieren verificación manual y emisión.









Solo el volumen de compra se cuenta como volumen de trading válido para las tareas de puntos. El volumen de venta queda excluido del cálculo.









Si el sistema de control de riesgos de MEXC DEX+ detecta violaciones o comportamientos maliciosos, como manipulación de volumen artificial, los puntos correspondientes serán revocados.









Esto puede deberse a que parte de tu volumen de trading entre el 18 de marzo y el 23 de mayo activó mecanismos de control de riesgos y, por lo tanto, fue excluido del volumen de trading válido utilizado para calcular la elegibilidad.



