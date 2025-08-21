Explicación de la terminología de Copy Trade de MEXC





En el copy trade, los inversionistas hacen crecer sus activos replicando las operaciones de traders profesionales. La popularidad del copy trade se debe a su simplicidad y conveniencia. Para aprovechar al máximo este método de trading, es esencial entender sus conceptos clave y terminología, especialmente para los principiantes. Este artículo ofrece un desglose detallado de los conceptos fundamentales del Copy Trade de MEXC, ayudándote a comprender mejor esta herramienta de inversión.









Estos términos se encuentran en la página de [ Configuración de parámetros de Copy Trade ]. Comprenderlos y dominarlos te ayudará a configurar rápidamente los parámetros de copy trade y comenzar a operar.













Ratio inteligente: Este modo replica la asignación de fondos del trader proporcionalmente.

Ejemplo: Si un trader tiene un saldo de cuenta de 1,000 USDT y utiliza 100 USDT para una operación (10% de sus activos), y tú tienes 110 USDT en tu subcuenta de copy trade, tu orden usará 11 USDT (10% de tus activos).





Monto fijo: En este modo, inviertes una cantidad predeterminada de margen para cada operación copiada.

Ejemplo: Si estableces una cantidad fija de 50 USDT, independientemente del tamaño de la operación del trader, tu orden siempre usará 50 USDT como margen.





Ratio fijo: Este modo establece la cantidad de tu orden como un múltiplo de la cantidad de orden del trader.

Ejemplo: Si estableces una relación de seguimiento fija de 0.7 y el trader realiza una operación de 100 contratos, tu orden será de 70 contratos.









Disponible: El saldo disponible mostrado se refiere al saldo disponible en tu cuenta Spot. Después de enviar la información de Copy Trade, el sistema transferirá los fondos especificados de tu cuenta Spot a tu cuenta de Copy Trade. Ten en cuenta que los fondos de copy trading deben ser de al menos 30 USDT.









Stop-Loss de la cuenta: Cuando el capital de tu cuenta alcanza el umbral preestablecido, tu relación de copy trade será cancelada. Todas tus órdenes abiertas serán cerradas al precio de mercado y los activos restantes serán transferidos de vuelta a tu cuenta Spot. Debido a las fluctuaciones del mercado, el valor neto real en el momento de la cancelación puede diferir de tu valor preestablecido.









Seguir para Cerrar: Si la posición del trader es liquidada, tu copy trade correspondiente también será cerrado en consecuencia.





No Seguir: Una vez seleccionada, cuando la posición de la operación principal del trader sea liquidada, tu posición de copy trade correspondiente no se cerrará. En ese caso, el sistema te enviará una notificación y deberás ir a Mis Copy Trades → Actual para gestionar la posición de copy trade. Puedes elegir habilitar la Adición Automática de Margen para reducir el riesgo de liquidación o cerrar la posición.









Ratio máxima por orden: Cuando el costo de una sola orden de Futuros alcanza la máxima relación de activos, el sistema colocará la orden con el costo máximo de orden. Puedes establecer una relación máxima de orden para evitar que las órdenes individuales sean demasiado grandes.









Seguir trader: Si el trader usa el modo de margen aislado para sus órdenes, el seguidor también usará el modo de margen aislado. Si el trader usa el modo de margen cruzado, el seguidor también usará el modo de margen cruzado.





Cruzado: Independientemente de si el trader usa margen aislado o cruzado, el seguidor siempre usará el modo de margen cruzado.





Aislado: Independientemente de si el trader usa margen aislado o cruzado, el seguidor siempre usará el modo de margen aislado.









Nota: Estas configuraciones solo se aplican a las posiciones en el modo de margen aislado.





No ajustar el margen: Tu posición de copy trade puede no ser capaz de ajustar el margen para reducir el riesgo de liquidación forzada.





Adición automática de margen: Para proteger contra la liquidación, el saldo de tu copy trade se usará automáticamente como margen adicional cuando tu posición aislada esté en riesgo. Aunque esto ayuda a prevenir la liquidación, en condiciones extremas del mercado, podrías perder todos los fondos asignados a este trader.





Según los ajustes del trader: El margen para tu posición de copy trade se basará en la configuración de margen del trader, incluyendo la Adición automática de margen y el ajuste manual de margen.









Deslizamiento: Los copy trades usan órdenes limitadas IOC (Inmediatas o Cancelar) que siguen tus configuraciones de deslizamiento. Si no se encuentran órdenes coincidentes dentro del rango de deslizamiento especificado, la orden será cancelada automáticamente y el copy trade será marcado como fallido.









Detalles del Trader. Aquí puedes explorar los datos del trader desde múltiples dimensiones para ayudarte a elegir un trader que se ajuste a tu estilo de trading. Estos términos se encuentran en la página de.













PNL total: Es el beneficio y la pérdida acumulada de todas las operaciones cerradas anteriormente.

ROI total: Es el beneficio total dividido por la suma del margen histórico utilizado para copy trade.

Número total de seguidores: Es el número de usuarios únicos que siguen a este trader. Los seguimientos múltiples de un mismo usuario se cuentan solo una vez.

PNL de los seguidores: Es el beneficio y la pérdida total acumulada por todos los seguidores de este trader.

Monto promedio de orden: Es el valor promedio de las órdenes del trader para abrir posiciones.

Ratio de PNL: Es la relación de beneficio total a pérdida total.

Tasa de ganancia total: Es el porcentaje de órdenes cerradas con PNL positivo respecto al total de operaciones cerradas.

Frecuencia de trading: Es el número promedio de operaciones por semana dentro del período seleccionado.

Operaciones ganadoras: Es el número total de operaciones cerradas con PNL positivo.

Operaciones perdedoras: Es el número total de operaciones cerradas con PNL cero o negativo.









Tamaño de operaciones lideradas: Son los activos totales en las cuentas de copy trade de todos los seguidores actuales de este trader.

Patrimonio total: Es el capital total en la cuenta de futuros de este trader, convertida a USDT.

Fecha de última operación: Es el último momento en que el trader abrió o cerró una posición.

Fans: Número de usuarios que actualmente están observando a este trader.









PNL acumulado: Es la suma de PNL de cierre de todas las operaciones principales dentro del período específico.

Tasa de PNL acumulado: Es el beneficio acumulado dividido por el margen total utilizado dentro del período especificado.









PNL diario: Suma de PNL de las órdenes cerradas del día.

Volumen de Trading: Volumen total de trading de todas las órdenes cerradas de operaciones principales.









PNL de los seguidores: Es el beneficio y la pérdida total acumulada por todos los seguidores desde que este trader comenzó a liderar operaciones.









Preferencia de Futuros: Resumen de los datos de todas las órdenes cerradas de operaciones principales bajo diferentes futuros.









Duración del holding: El sistema calcula y muestra automáticamente los períodos de retención y el ROI correspondiente según la estrategia de cada trader, incluyendo las posiciones abiertas. Las estadísticas de órdenes reflejan la duración de retención de cada orden, mientras que las estadísticas de posiciones muestran el período de retención de cada posición.







