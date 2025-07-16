Gráficos de velas: conceptos básicos





Los gráficos Candlestick , también conocidos como gráficos de velas, representan gráficamente la tendencia del precio, el precio más alto, el más bajo y las fluctuaciones del precio. La historia de los gráficos de velas se remonta al siglo XVIII en Japón, con su origen en el libro "Sakata Senho", es crito por Munehisa Homma. "Sakata Senho" detallaba las estrategias de trading utilizadas por Munehisa Homma en el mercado del arroz, que con el tiempo evolucionaron en los gráficos de velas. En 1990, Steve Nison introdujo Japanese Candlestick Charting Techniques (Técnicas de gráficos de velas japonesas)al mundo occidental, presentando formalmente dichos gráficos en el escenario financiero global.





Hoy en día, los gráficos de velas se utilizan para reflejar los precios de varios mercados, incluidos el mercado de divisas (también conocido como Forex o FX), los índices bursátiles, las materias primas, las acciones, los bonos del gobierno y las criptomonedas. Los precios de negociación de estos productos de inversión se registran y luego se presentan mediante gráficos de velas. Para cualquiera que estudie análisis técnico en el trading, el análisis de gráficos de velas es una habilidad esencial. Los gráficos de velas forman la base de todas las teorías de trading, lo que resalta su importancia.









Los gráficos de velas constan de 4 componentes: Precio de apertura, Precio de cierre, Precio más alto, Precio más bajo.









Precio de apertura: El precio de apertura se refiere al primer precio de negociación al que una determinada criptomoneda es comprada o vendida dentro de un rango de tiempo específico en el mercado.





Precio de cierre: El precio de cierre se refiere al último precio de negociación al que una determinada criptomoneda es comprada o vendida dentro de un rango de tiempo específico en el mercado.





Precio más alto: El precio más alto se refiere al precio de negociación más elevado al que una determinada criptomoneda es comprada o vendida dentro de un rango de tiempo específico en el mercado.





Precio más bajo: El precio más bajo se refiere al menor precio de negociación al que una determinada criptomoneda es comprada o vendida dentro de un rango de tiempo específico en el mercado.













Una vela alcista se refiere a un gráfico de velas donde el precio de cierre es más alto que el precio de apertura. En el trading de criptomonedas, una vela verde sólida representa una vela alcista.

Una vela alcista indica una fuerte presión compradora, con un volumen de compra que supera al volumen de venta.













Una vela bajista se refiere a un al gráfico donde el precio de apertura es más alto que el precio de cierre. En el trading de criptomonedas, una vela roja sólida representa una vela bajista.





Una vela bajista indica una gran fuerza de venta, con un volumen de venta que excede el volumen de compra.













La sombra superior representa la diferencia entre el precio más alto y el precio de cierre, mientras que la sombra inferior representa la diferencia entre el precio más bajo y el precio de apertura.

Una vela alcista con sombras superior e inferior indica una interacción completa entre compradores y vendedores. Los compradores impulsaron el precio hacia arriba, creando el precio más alto, mientras que los vendedores empujaron el precio hacia abajo, creando el precio más bajo. Sin embargo, los compradores prevalecieron sobre los vendedores, ya que el precio de cierre terminó siendo más alto que el precio de apertura, lo que da lugar a una vela alcista.













En este caso, la sombra superior representa la diferencia entre el precio más alto y el precio de apertura, mientras que la sombra inferior representa la diferencia entre el precio más bajo y el precio de cierre.





Una vela bajista con sombras superior e inferior indica una interacción completa entre compradores y vendedores. Los compradores intentaron impulsar el precio hacia arriba, creando el precio más alto, mientras que los vendedores empujaron el precio hacia abajo, creando el precio más bajo. Sin embargo, los vendedores prevalecieron sobre los compradores, ya que el precio de apertura terminó siendo más alto que el precio de cierre, lo que da lugar a una vela bajista.













La vela martillo se refiere a una vela con cuerpo pequeño (que puede ser alcista o bajista) y una sombra inferior que es mayor o igual al doble del tamaño del cuerpo, y generalmente no tiene sombra superior.

En el trading de criptomonedas, una vela roja representa un martillo bajista, mientras que una vela verde representa un martillo alcista.





Cuanto mayor sea la disparidad entre el tamaño del cuerpo del martillo y su sombra inferior, mayor será su valor de referencia. Las velas martillo pueden aparecer como alcistas o bajistas. La presencia de una vela martillo a menudo indica una posible reversión o rebote en el precio.

















La vela de martillo invertido se refiere a una vela con una sombra superior larga y un cuerpo pequeño (puede ser alcista o bajista) y, por lo general, no tiene sombra inferior.





En el trading de criptomonedas, una vela roja representa un martillo inverso bajista, mientras que una vela verde representa un martillo inverso alcista.





La vela de martillo invertido implica una posible reversión de la tendencia, de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Puede parecer alcista o bajista, y la versión alcista indica un potencial alcista más pronunciado.













La vela doji se refiere a una vela cuyo precio de cierre es igual o muy cercano al precio de apertura y en la que hay poco o ningún bloque en la línea.





Las velas Doji indican una pausa o indecisión en el mercado. Sugieren que hay un desacuerdo significativo entre compradores y vendedores y que la tendencia de precios posterior es incierta.













Existen docenas de patrones de velas comunes, pero aquí presentaremos los cuatro más comunes: estrella de la mañana, estrella de la tarde, tres cuervos negros y tres soldados blancos.





El patrón de "estrella de la mañana" consta de tres velas. La primera es una vela bajista, y la diferencia radica en la segunda vela, que puede ser una vela pequeña bajista o alcista, seguida de una vela alcista. El patrón de estrella de la mañana es un patrón de reversión alcista. Si este patrón aparece en una tendencia bajista, debe ser señalado porque indica una señal clara de reversión de la tendencia y es una muy buena oportunidad de compra.













El patrón "estrella de la tarde" generalmente aparece al final de una tendencia alcista. Consta de tres velas. La primera vela es una vela alcista de tamaño grande o mediano, seguida de una vela pequeña, que puede ser alcista o bajista, y la tercera vela es una vela bajista de tamaño grande o mediano. El precio de cierre de la tercera vela debe estar por debajo de la mitad de la primera vela alcista. El patrón de estrella de la tarde simboliza que el precio ha alcanzado su punto máximo, y es probable que el mercado entre en una tendencia bajista.













En los mercados financieros tradicionales, tres velas rojas se consideran un patrón alcista. Sin embargo, en el campo de las criptomonedas, las velas rojas representan velas bajistas. Por lo tanto, el patrón "tres cuervos negros" se considera un patrón bajista en el contexto de las criptomonedas. El patrón de tres cuervos negros consta de tres velas rojas consecutivas que caen, y el precio de cierre o el precio más bajo de cada vela es más bajo que el de la anterior. Cuando aparece este patrón, existe una alta probabilidad de que la tendencia bajista continúe.













En los mercados financieros tradicionales, tres velas verdes se consideran un patrón bajista. Sin embargo, en el campo de las criptomonedas, las velas verdes representan velas alcistas. Por lo tanto, el patrón "tres soldados blancos" se considera un patrón alcista en el contexto de las criptomonedas.

El patrón de tres soldados blancos consta de tres velas verdes consecutivas que suben. Este es un patrón de velas muy común y, cuando aparece, indica una mayor probabilidad de que se inicie una tendencia alcista.









