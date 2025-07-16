Cómo usar el Estado de Spot





La plataforma MEXC ofrece la función de "Estado de Spot" para ayudar a los usuarios a revisar sus transacciones históricas en el mercado spot y proporcionar soporte de datos para decisiones de inversión futuras. MEXC Futuros también ofrece una función de "Estado de Futuros". Puedes leer más al respecto en: Cómo usar el Estado de Futuros









El Estado de Spot registra los detalles de las transacciones realizadas por los usuarios durante el proceso de trading spot en la plataforma MEXC. En el Estado de Spot, puedes consultar y exportar los detalles de tus transacciones personales en diversas áreas, como trading spot, depósitos/retiros/envíos, transferencias de activos, eventos/ahorros, entre otros. Esto te ayudará a revisar y gestionar tus activos personales de manera efectiva, facilitando la planificación de tus futuras inversiones.





Diferencias entre el Estado de Spot y las Órdenes Spot: En la esquina superior derecha del sitio web oficial de MEXC, selecciona [Órdenes] - [Órdenes de Spot].









Las Órdenes Spot registran principalmente las actividades de trading spot, incluyendo órdenes abiertas, historial de órdenes y el historial de transacciones. En cambio, el Estado de Spot incluye, además de los registros de trading spot, depósitos, retiros, envíos, transferencias de activos, eventos/ahorros y conversiones de activos MX.









El Estado de Spot solo incluye transacciones completadas, mientras que las Órdenes Spot incluyen órdenes abiertas y el historial de órdenes canceladas.









Tanto el Estado de Spot como las Órdenes Spot registran las transacciones históricas del trading spot. Sin embargo, el Estado de Spot también incluye detalles como la cantidad de tokens del par de trading y las tarifas asociadas a cada transacción, mientras que las Órdenes Spot solo registran el tipo y la cantidad de tokens comprados o vendidos.

















Los Estados de Spot registran todos los registros de transacciones completadas relacionadas con transacciones spot. Puedes encontrar rápidamente los registros de transacciones relevantes a través del Estado de Spot.









Los Estados de Spot ofrecen un filtro de dos niveles para ayudarte a encontrar rápidamente los registros de transacciones correspondientes.





Puedes realizar varios tipos de filtrado de transacciones a través del primer nivel, incluyendo Trading Spot, Depósitos/Retiros/Envíos, Transferencia de Activos, Eventos/Ahorros, Conversión de Activos Pequeños MX, y Otros. Sobre la base del primer nivel, puedes realizar un filtrado secundario según Criptomonedas, Tipo de Transacción, Dirección y Tiempo para localizar con precisión los registros de transacciones que estás buscando.





Los Estados de Spot también te permiten exportar los registros a tu dispositivo local para su posterior edición.













Abre e ingresa en la página principal oficial de MEXC, selecciona [Billetera] en la esquina superior derecha y haz clic en [Spot].









Haz clic en [Estado de Spot] en el lado derecho para ingresar a la página correspondiente.









En la página del Estado de Spot, podrás ver todos tus registros de transacciones relacionadas con el spot.





Estos registros se categorizan en tipos como [Trading Spot], [Depósitos/Retiros/Envíos], [Transferencia de Activos], [Eventos/Ahorros], [Conversión de Activos Pequeños MX], y [Otros]. Puedes ver los registros de transacciones relevantes bajo diferentes categorías.





Además, puedes afinar aún más tu búsqueda seleccionando opciones como [Criptomonedas], [Tipo de Transacción], [Dirección], y [Tiempo], entre otras, para encontrar los registros de transacciones específicos que estás buscando.









Tomaremos [Depósitos/Retiros/Envíos] como ejemplo.





La página actual muestra un resumen de todas las operaciones relacionadas con criptomonedas, tales como depósitos y retiros (incluyendo depósitos, retiros, y tarifas de transferencia) realizadas entre el 30 de enero y el 15 de febrero. Incluye todas las transacciones de entrada y salida.





Puedes seleccionar el rango de tiempo para ver los registros de depósitos y retiros de los últimos 30 días. Si deseas ver esos registros de un período más largo, puedes hacer clic en el botón "Ver Detalles >" en el lado derecho para realizar la búsqueda.









También puedes hacer clic en el botón [Exportar] en el lado derecho. Luego, selecciona las opciones para [Tipo de Transacción], [Criptomonedas], [Dirección] y [Tiempo]. Elige si deseas cifrar el documento y luego haz clic en [Generar].





Una vez que se genere el registro, desplázate hacia abajo en la página de exportación del Estado de Spot. Haz clic en [Descargar] debajo de [Registro de solicitudes] para guardarlo localmente.













Abre la aplicación MEXC y toca el ícono de [Billetera] en la esquina inferior derecha. Luego, selecciona la página [Spot] y toca el ícono de la factura en la esquina superior derecha. En la página de registros spot, haz clic en [Filtros] para abrir la ventana de filtrado de los Estados de Spot.





Bajo [Tipo de Estado], puedes buscar los registros del Estado de Spot según diferentes tipos, como [Trading Spot], [Depósitos/Retiros/Envíos], [Transferencia de Activos], [Eventos/Ahorros], [Conversión de Activos Pequeños MX], y [Otros].





Puedes afinar aún más tu búsqueda seleccionando opciones como [Criptomonedas], [Tipo de transacción], [Dirección], y [Tiempo] para encontrar los registros de transacciones específicos que necesitas.









A diferencia de la página web, cuando exportas los registros de transacciones de trading spot a través de la aplicación, recibirás un correo electrónico o un mensaje de texto una vez que se genere el informe.





Tomando el correo electrónico como ejemplo, en la página del Estado de Spot de la aplicación MEXC, haz clic en el botón de exportar en la esquina superior derecha, luego selecciona [Enviarme por correo electrónico]. El Estado de Spot generado será enviado a la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta.









Ten en cuenta que existe un límite mensual para descargar y exportar los Estados de Spot. Consulta el límite específico en la página correspondiente. Organiza tus exportaciones de manera razonable según tus necesidades específicas para evitar realizar operaciones con demasiada frecuencia.



