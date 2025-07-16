Cómo utilizar órdenes BBO en MEXC





BBO (en ingles "Best Bid Offer") se refiere al mejor precio de oferta disponible, con el objetivo de garantizar que los traders puedan ejecutar sus operaciones al precio más óptimo. BBO se utiliza para establecer rápidamente un precio de orden de límite que coincida con la opción BBO. Al realizar una orden utilizando la opción BBO, el sistema selecciona automáticamente la cotización de mercado correspondiente para ejecutar la orden.





En la plataforma MEXC, la opción BBO incluye cuatro opciones: Contraparte 1, Contraparte 5, Cola 1 y Cola 5.





Contraparte 1: Establece el precio de su orden al mejor precio de mercado inverso. Para las órdenes de compra, este es el precio de venta más bajo actual; para las órdenes de venta, es el precio de compra más alto. Si utiliza Contraparte 1 en una orden BBO, ejecutará la orden como tomador y pagará la tarifa correspondiente.





Contraparte 5: Establece el precio de su orden en el quinto mejor precio del mercado inverso. Para las órdenes de compra, este es el quinto precio de venta más bajo; para las órdenes de venta, es el quinto precio de compra más alto. Si utiliza Contraparte 5 en una orden BBO, ejecutará la orden como tomador y pagará la tarifa correspondiente.





Cola 1: Establece el precio de tu pedido al mejor precio en la misma dirección que tu pedido. Para los pedidos de compra, este es el precio de compra más alto actual; para los pedidos de venta, es el precio de venta más bajo. Si utilizas la Cola 1 en un pedido BBO, el sistema cobrará automáticamente la tarifa correspondiente en función de si eres un creador o un tomador.





Cola 5: Establece el precio de tu pedido en el quinto mejor precio en la misma dirección que tu pedido. Para los pedidos de compra, este es el quinto precio de compra más alto; para los pedidos de venta, es el quinto precio de venta más bajo. Si utilizas la Cola 5 en un pedido BBO, el sistema cobrará automáticamente la tarifa correspondiente en función de si eres un creador o un tomador.





Cada opción representa la posición del precio en el libro de órdenes correspondiente en la que se ejecutará la orden. Por ejemplo, si un usuario selecciona Contraparte 1 en una orden BBO, ingresa la cantidad y abre una posición larga (dirección de compra activa), la orden se ejecutará al precio de primer nivel en el lado opuesto de venta. Si el usuario abre una posición corta (dirección de venta activa), la orden se ejecutará al precio de primer nivel en el lado opuesto de compra.









Mejor Precio de Ejecución: Las órdenes BBO tienen como objetivo ejecutar operaciones al mejor precio de oferta y demanda disponible en el mercado actual, asegurando el precio de negociación más favorable y reduciendo los costos para los traders.

Ejecución más Rápida para Mayor Eficiencia: Las órdenes BBO permiten a los traders ingresar rápidamente al mercado, ayudándolos a aprovechar oportunidades inmediatas y a reducir las desviaciones de ejecución causadas por fluctuaciones del mercado.

Ajuste Automático de Precio: El precio de una orden BBO generalmente se ajusta automáticamente según los mejores precios de oferta y demanda del mercado, garantizando que la orden siempre se ejecute al mejor precio disponible.









Actualmente, MEXC ha introducido la opción de orden BBO para órdenes limitadas en el comercio de futuros.









Abra la página de trading de futuros de MEXC y haga clic en el botón [BBO] en la sección de órdenes de límite para comenzar a colocar una orden BBO.









Utilizando el ejemplo mencionado anteriormente, utilizaremos la Contraparte 1 para abrir una posición larga en futuros de BTC.





Selecciona [Contraparte 1], ingresa o ajuste el control deslizante para establecer la cantidad y haga clic en [Abrir Long] para abrir la posición de futuros de BTC.













1) Abre la aplicación MEXC y pulsa el botón de [Futuros] en la parte inferior.

2) En la página de trading de futuros, selecciona [BBO] bajo la opción de orden [Límite].

3) Siguiendo el ejemplo mencionado anteriormente, elige [Contraparte 1] para abrir una posición larga en futuros de BTC.

4) Ingresa o desliza el botón en la parte inferior para establecer la cantidad.

5) Haz clic en [Abrir Long] para abrir la posición de futuros de BTC.













Usando el ejemplo de abrir una posición long, explicaremos las diferencias entre las órdenes BBO y las órdenes límite.

Supongamos que el mejor precio de venta actual para los futuros de BTC en el mercado es de 62,900 USDT. Con una orden límite, puedes establecer tu precio de entrada para la posición long en 62,500 USDT y esperar a que el precio alcance ese nivel para abrir exitosamente la posición long.

Si utilizas una orden BBO con la opción Contraparte 1 para abrir una posición long, la orden BBO seleccionará el mejor precio de venta actual y se ejecutará de inmediato a 62,900 USDT, lo que aumenta tu eficiencia en el trading.



