Cómo operar en spot desde el gráfico de velas





MEXC ha lanzado la función de "Órden Rápida" en el gráfico de velas, permitiéndote colocar órdenes límite directamente desde el gráfico de velas.





Puedes usar esta función sin importar la versión del gráfico de velas que prefieras (Original o TradingView). Sin importar la versión con la que te sientas más cómodo, la función se utiliza igual en ambas. En este artículo, utilizaremos el gráfico de velas Original como ejemplo. Actualmente, esta función solo está disponible en la versión web y no es compatible con la vista de multigráficos









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión, mueve el cursor sobre "Spot" en la barra de navegación superior y selecciona [Spot] del menú desplegable para acceder a la página de trading.





En la página de trading, sobre el gráfico de velas, marca "Órden Rápida" en la configuración de visualización para habilitar la función de órden rápida en el gráfico de velas.













Después de habilitar la función de órden rápida, mueve el cursor sobre el gráfico de velas, y aparecerá un ícono [⊕] en el lado derecho. Cuando el cursor esté por debajo del precio actual de último, haz clic en el ícono [⊕] para que aparezca el botón [Compra Límite].





Ingresa la cantidad deseada de compra y luego haz clic en el botón verde [Compra Límite] para colocar la orden de compra límite. Aparecerá una ventana emergente indicando que la orden fue colocada con éxito, como se muestra en la imagen a continuación.









Para ver la orden de compra límite que acabas de colocar, desplázate hacia abajo en la página y revisa la sección "Órdenes abiertas".









Si el cursor está por encima del último precio actual, haz clic en el ícono [⊕] para que aparezca el botón [Venta Límite]. Ingresa la cantidad deseada de venta y luego haz clic en el botón rojo [Venta Límite] para colocar la orden de venta límite. Aparecerá una ventana emergente indicando que la orden fue colocada con éxito, como se muestra en la imagen a continuación.









Para ver la orden de venta límite que acabas de colocar, desplázate hacia abajo en la página y revisa la sección "Órdenes abiertas".





Colocar órdenes límite en el gráfico de velas permite a los usuarios monitorear los cambios del precio de mercado en tiempo real y mejorar la eficiencia de las órdenes. Actualmente, el trading spot solo admite la colocación de órdenes límite en el gráfico de velas. Si deseas ejecutar estrategias de trading más complejas, debes ir al panel de órdenes.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.