Cómo modificar los parámetros de una orden de Spot





En el trading spot, puedes modificar los parámetros de una orden límite, incluidos el precio y la cantidad de la orden. Después de modificar exitosamente los parámetros de la orden, la orden original será cancelada y el sistema generará una nueva orden. Actualmente, esta función solo aplica a las órdenes limite en el trading spot.









1. En la parte inferior de la página de trading spot, podrás ver la sección "Órdenes abiertas". Haz clic en el ícono de lápiz de la orden que deseas modificar.









2. Ingresa el nuevo precio y la cantidad en la ventana emergente, luego haz clic en [Confirmar].













1. Pulsa [Trade] en la página de inicio de la app MEXC y ve a la sección "Órdenes abiertas" en la parte inferior. Pulsa el ícono de lápiz junto a la orden.









2. Ingresa el nuevo precio y la cantidad en la ventana emergente, luego pulsa [Confirmar].







