Cómo modificar los parámetros de una orden de Spot

16 de julio de 2025MEXC
En el trading spot, puedes modificar los parámetros de una orden límite, incluidos el precio y la cantidad de la orden. Después de modificar exitosamente los parámetros de la orden, la orden original será cancelada y el sistema generará una nueva orden. Actualmente, esta función solo aplica a las órdenes limite en el trading spot.

Cómo modificar los parámetros de la orden en el sitio web


1. En la parte inferior de la página de trading spot, podrás ver la sección "Órdenes abiertas". Haz clic en el ícono de lápiz de la orden que deseas modificar.


2. Ingresa el nuevo precio y la cantidad en la ventana emergente, luego haz clic en [Confirmar].


Cómo modificar los parámetros de la orden en la app


1. Pulsa [Trade] en la página de inicio de la app MEXC y ve a la sección "Órdenes abiertas" en la parte inferior. Pulsa el ícono de lápiz junto a la orden.


2. Ingresa el nuevo precio y la cantidad en la ventana emergente, luego pulsa [Confirmar].


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni es una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC solo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados e invierte con cautela. Todas las actividades de inversión de los usuarios se basan en decisiones independientes.


