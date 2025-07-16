Cómo elegir un trader para hacer copy trade





El copy trading es un método de inversión donde los usuarios replican las operaciones de traders experimentados, imitando cada acción. Elegir un trader excepcional es crucial para el éxito de tu viaje en copy trading.













Al evaluar el rendimiento pasado de un trader, es importante no centrarse únicamente en las altas ganancias a corto plazo, ya que los rendimientos estables a largo plazo también son fundamentales. Aunque las ganancias a corto plazo pueden ser atractivas, a veces son resultado de la volatilidad del mercado o de la suerte, más que de habilidad. Los rendimientos estables a largo plazo suelen ser una medida más confiable de la experiencia en el trading.





MEXC ofrece métricas de rendimiento completas, que incluyen datos de 7 y 180 días para ganancias y pérdidas (PNL), retorno sobre inversión (ROI) y tasa de éxito (win rates). Estas métricas te ayudarán a tomar decisiones bien informadas al seleccionar traders a seguir.









En la página Detalles del Trader, puedes analizar datos clave como la Frecuencia de trading y el Ratio PNL para determinar si el estilo de operación del trader se alinea con tus preferencias de inversión.









Frecuencia de trading: Se refiere al número promedio de operaciones del trader por semana en un período determinado. Algunos traders prefieren operaciones a corto plazo de alta frecuencia, mientras que otros se enfocan en estrategias a medio o largo plazo. Elige un estilo de trading que se ajuste a tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de inversión.





Ratio PNL: Es la relación entre las ganancias totales y las pérdidas totales. Una tasa de éxito alta por sí sola no garantiza rentabilidad general. Considera tanto el tamaño de las ganancias frente a las pérdidas; un trader con ganancias pequeñas pero pérdidas grandes puede seguir siendo poco rentable, a pesar de una tasa de éxito favorable.





Nota: Tasa de éxito = Número de órdenes cerradas con ganancias / Total de órdenes cerradas × 100%









MEXC clasifica a los traders según múltiples métricas de rendimiento, que incluyen el ROI, la tasa de éxito, el PNL y el número de seguidores. Una base de seguidores más grande generalmente indica mayor credibilidad del trader. También puedes descubrir nuevos traders o ver todos los traders que has añadido a tu lista de observación.









Es importante recordar que el rendimiento pasado de un trader no garantiza rendimientos futuros. Por lo tanto, es aconsejable asignar los fondos de copy trading con cuidado y establecer límites stop-loss y take-profit para gestionar eficazmente la volatilidad de los activos.









El proceso de selección de un trader es similar tanto en la web como en la app. Usaremos la plataforma web como ejemplo para guiarte:





Paso 1: En la web, inicia sesión en tu cuenta y navega a Futuros → Copy Trade.









Paso 2: Desplázate a Top Traders/Todos Traders. Filtra tu búsqueda por Mayor ROI, Mayor PNL, Más seguidores y Nuevos traders.









Paso 3: En la tarjeta del trader, puedes ver métricas clave como ROI, PNL, tasa de éxito, pares de trading, frecuencia de trading, ratio PNLy número de seguidores.





Consejo: Haz clic en el botón ☆ en la esquina superior derecha de la tarjeta del trader para agregarlo a tu lista de observación.









Paso 4: Haz clic en la tarjeta para ir a la página de Detalles del Trader, donde podrás ver información detallada, incuido el rendimiento del trader, el PNL acumulado, el rendimiento diario de trading, el PNL de los seguidores, las preferencias en Futuros, los pares de trading yla duración de las posiciones.





También puedes hacer clic en Datos de Trade Liderado para ver detalles de las operaciones actuales e históricas del trader.









Comparación de rendimiento de traders: En la esquina superior derecha de la página Detalles del Trader, haz clic en el botón VS para acceder a la página de Comparación del rendimiento del trader.





Aquí, puedes agregar múltiples traders de tu interés y compararlos según Información básica y Estadísticas de trading. También puedes activar la opción Destacar los mejores desempeños para resaltar los datos de mejor rendimiento en el gráfico de comparación, lo que facilita el análisis intuitivo.









Paso 5: Haz clic en Copy Trade en la tarjeta del trader seleccionado, luego establece tus Parámetros de Copy Trading para comenzar a copiar las operaciones. Ingresa el monto de Copy Trade y el límite de Stop-Loss de la cuenta. Para configuraciones avanzadas, haz clic en Más configuraciones.





Si el trader seleccionado ha alcanzado el límite de seguidores, haz clic en Copy Trade para activar el Recordatorio de Slot. Serás notificado mediante notificaciones push y en la plataforma cuando se libere un espacio.











