Cómo comprar ONG en MEXC: Una guía detallada

Ontology Gas (token ONG) es un token de utilidad que impulsa la blockchain de Ontology, lanzado para facilitar las operaciones en cadena y recompensar a los participantes de la red. La moneda Ontology Gas es esencial para pagar las tarifas de transacción e incentivar a los operadores de nodos, lo que la convierte en un componente clave del ecosistema de Ontology. Con su modelo de doble token, infraestructura escalable y enfoque en soluciones de identidad descentralizada de grado empresarial, Ontology Gas (ONG) presenta un notable potencial de inversión tanto para recién llegados como para traders experimentados de criptomonedas. El crypto ONG ha llamado la atención de inversores institucionales y traders minoristas debido a su robusta utilidad, desarrollo activo e integración dentro de la red Ontology.

MEXC se encuentra entre los intercambios globales de criptomonedas más confiables, reconocido por sus protocolos de seguridad robustos, sistemas integrales de gestión de riesgos y auditorías de seguridad regulares. Para los traders del token Ontology Gas, MEXC ofrece ventajas distintivas, incluyendo alta liquidez, tarifas de trading competitivas desde solo el 0,1% y procesamiento rápido de transacciones.

Antes de poder comprar el token ONG, necesitas crear una cuenta segura en MEXC. Visita el sitio web MEXC.com o descarga la aplicación MEXC desde la Apple App Store o Google Play Store, luego haz clic en el botón "Registrarse" en la esquina superior derecha. Puedes registrarte usando tu dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil o cuentas de Google/Apple/MetaMask/Telegram.

Después del registro, mejora la seguridad de tu cuenta habilitando la autenticación de dos factores (2FA), configurando una contraseña única y segura, y verificando tu identidad mediante KYC. El proceso de verificación KYC en MEXC es sencillo y generalmente se completa en menos de 24 horas, requiriendo un ID emitido por el gobierno, comprobante de domicilio y una selfie sosteniendo tu ID.

Para financiar tu cuenta, MEXC proporciona varias opciones, incluyendo compras con tarjeta de crédito/débito, transferencias bancarias, trading P2P y depósitos de criptomonedas desde billeteras externas. Para aquellos nuevos en la plataforma, la opción de tarjeta de crédito/débito ofrece la forma más conveniente e inmediata de comenzar con el trading de Ontology Gas.

La interfaz de trading de MEXC está diseñada para ser intuitiva pero rica en funciones, con componentes esenciales que incluyen el libro de órdenes, gráfico de precios, historial de trading y panel de colocación de órdenes. Antes de realizar tu primera operación con tokens ONG, familiarízate con estos elementos y los diferentes tipos de órdenes disponibles.

Para principiantes en criptomonedas que buscan comprar rápidamente el token Ontology Gas, la opción de tarjeta de crédito/débito de MEXC proporciona una ruta sencilla. Después de iniciar sesión en tu cuenta, navega hasta la sección "Comprar Cripto" accesible desde el menú de navegación superior o la página de inicio. En la lista de criptomonedas disponibles, selecciona ONG como tu activo deseado. El proceso de compra consta de 4 pasos simples:

1. Ingresa la cantidad de ONG que deseas comprar o la cantidad de moneda fiduciaria que quieres gastar.

2. Selecciona tu moneda de pago preferida (USD, EUR, GBP, etc.).

3. Elige tu método de pago e ingresa los detalles de tu tarjeta.

4. Revisa los detalles de la transacción, incluyendo la cantidad de tokens Ontology Gas, el tipo de cambio y las tarifas aplicables.

Después de confirmar tu compra, deberás completar la verificación 3D Secure si tu banco lo requiere. La transacción generalmente se procesa en cuestión de minutos, y puedes monitorear el estado en tu sección de "Órdenes" o "Historial de Transacciones".

Para minimizar las tarifas al usar este método, considera comprar durante horas de menor actividad, comprar cantidades mayores para reducir el impacto porcentual de las tarifas fijas y verificar si hay descuentos promocionales de tarifas disponibles actualmente.

Para usuarios más experimentados o aquellos que buscan mejores tasas, operar Ontology Gas en el mercado spot de MEXC es el método preferido. Primero, necesitarás financiar tu cuenta con una moneda base como USDT, que puede comprarse directamente en MEXC o transferirse desde otra billetera.

Para comenzar a operar, navega hasta la sección de "Trading Spot" y usa la función de búsqueda para encontrar el par de trading deseado ONG/USDT. La interfaz de trading mostrará movimientos de precios en tiempo real, volumen de trading y profundidad del libro de órdenes para el token ONG.

MEXC ofrece varios tipos de órdenes para el trading de criptomonedas Ontology Gas:

- Órdenes de mercado para ejecución inmediata al mejor precio disponible

- Órdenes limitadas para comprar el token ONG a un precio específico o mejor

Después de que se ejecute tu orden, tu saldo de ONG aparecerá en tu billetera Spot de MEXC. Desde aquí, puedes elegir continuar operando, mantener para una posible apreciación o transferir a una billetera externa para almacenamiento a largo plazo.

Más allá de los métodos de compra estándar, MEXC ofrece formas adicionales de adquirir y maximizar tus tenencias de Ontology Gas. La plataforma de trading P2P conecta compradores y vendedores directamente, permitiéndote comprar ONG usando transferencias bancarias, pagos móviles u otras opciones de pago locales en tu región, a menudo con tarifas más bajas que las compras con tarjeta de crédito.

Para traders que buscan una exposición amplificada a los movimientos de precios de ONG, MEXC proporciona contratos futuros de ONG con apalancamiento, permitiéndote maximizar los posibles rendimientos mientras comprometes menos capital. Las opciones de futuros USDT-M y COIN-M ofrecen flexibilidad en cómo abordas el trading de derivados de Ontology Gas.

Los poseedores de tokens Ontology Gas también pueden beneficiarse de las oportunidades de staking en MEXC, ganando ingresos pasivos a través de rendimientos anuales porcentuales (APY). Además, MEXC organiza regularmente competiciones de trading, airdrops y eventos de launchpad para el crypto ONG y proyectos relacionados, brindando oportunidades para adquirir tokens a tasas preferenciales o ganar recompensas en tokens.

MEXC ofrece múltiples caminos seguros para adquirir Ontology Gas según tus necesidades y nivel de experiencia. Para proteger tu inversión, siempre habilita todas las funciones de seguridad disponibles y considera retirar tenencias significativas a una billetera hardware. Los principiantes pueden preferir las compras directas con tarjeta, mientras que los traders experimentados se beneficiarán de las características avanzadas del trading spot. Ya sea que estés invirtiendo para ganancias a corto plazo o mantenimiento a largo plazo, MEXC proporciona una plataforma segura y fácil de usar para tu viaje con el token ONG. Después de tu compra, explora el staking y los productos Earn para maximizar el potencial de tu token Ontology Gas.