Guía de prevención de tokens Honeypot

16 de julio de 2025
Los nuevos proyectos y criptomonedas en el mercado de divisas digitales están surgiendo constantemente. Debido a su potencial para obtener grandes retornos, también ocultan riesgos significativos para los inversionistas. El término "Token Honeypot" se refiere a criptomonedas que solo pueden ser compradas y no vendidas, o aquellas con liquidez extremadamente baja y problemas para retirar fondos. Esta terminología es comúnmente utilizada por los inversionistas para describir tokens que inicialmente parecen atractivos, pero que finalmente restringen el acceso de los usuarios a sus fondos. En este mercado de rápido crecimiento, entender las características y riesgos de los tokens Honeypot se ha convertido en una lección esencial para cada inversionista.

1. ¿Qué es un token Honeypot?


Un token Honeypot es un término utilizado para describir criptomonedas o proyectos con características de "solo compra, sin venta". Generalmente involucra los siguientes escenarios:
  • Restricciones de retiro: El proyecto limita a los usuarios para que no puedan retirar sus fondos, atrapando su dinero.
  • Baja liquidez: El mercado carece de suficiente profundidad de trading, lo que hace fácil comprar pero difícil vender, dificultando la liquidez.
  • Proyectos fraudulentos: Algunos proyectos malintencionados diseñan intencionadamente mecanismos para atrapar fondos, restringiendo a los usuarios operar o retirar libremente después de invertir.

2. Razones para ser atrapado en un esquema Honeypot


2.1 Proyectos clonados: Los proyectos clonados copian los nombres, logotipos y contratos de tokens de proyectos bien conocidos. Si no verificas cuidadosamente la dirección del contrato, podrías terminar comprando un token Honeypot.

2.2 Inversiones inducidas: Los inversionistas suelen ser engañados para comprar tokens Honeypot a través de promociones fraudulentas o anuncios engañosos en comunidades u otros canales.

2.3 Mentalidad de juego: Algunos inversionistas, sabiendo que el proyecto no es confiable, aún invierten en proyectos Honeypot con una mentalidad de "salir rápido y no pasará nada malo".

3. Tipos comunes de esquemas Honeypot


3.1 Trading controlado: El creador del esquema Honeypot puede habilitar o deshabilitar la función de trading del token. Cuando los inversionistas compran, pueden operar, pero cuando el precio del token sube, no pueden vender.

3.2 Tasas impositivas variables: El creador establece una alta tasa de impuesto sobre las ventas para las transacciones de tokens. Los inversores que intenten vender sus tokens pagarán impuestos excesivos.

3.3 Inclusión de direcciones en listas negras: El creador coloca las direcciones de los inversionistas que han comprado tokens en una lista negra, impidiendo que vendan sus tokens.

3.4 Manipulación del saldo del token: El creador altera el saldo del token del inversionista a través del contrato inteligente, asegurándose de que solo el registro interno del contrato refleje el saldo real. Los inversionistas ven el saldo normal en su navegador, pero en realidad no pueden vender tokens más allá de lo que está registrado en el contrato.

3.5 Umbrales para vender: El creador establece un umbral irreal para la venta, mucho más alto que la cantidad de tokens que el inversionista posee, lo que efectivamente les impide vender.

4. Cómo prevenir caer en un esquema Honeypot


4.1 Verificar el fondo del proyecto: Al buscar un token, prioriza utilizar la dirección del contrato en lugar del nombre del token para evitar caer en trampas de proyectos clonados.

4.2 Mantente alerta: Ten precaución con las promociones de amigos en comunidades y desconfía de los anuncios de altos retornos. Los altos retornos generalmente significan altos riesgos.

4.3 Verificar auditorías de tokens: Utiliza exploradores de blockchain (como BscScan) para comprobar si el token del proyecto ha sido auditado y verificado.

5. Cómo usar MEXC DEX+ para comprar tokens populares en cadena


MEXC DEX+ es una plataforma de agregación de trading descentralizado que integra múltiples DEX, ofreciendo a los usuarios las mejores rutas de trading, reduciendo el deslizamiento y optimizando los costos de operación. Es la última solución de trading descentralizado lanzada por MEXC.

En la página de DEX+, puedes buscar tokens copiando la dirección de su contrato. En la página de trading, puedes verificar el token a través de varias dimensiones, como la dirección del contrato del token, controles de seguridad, información de auditoría, direcciones de holders y datos de circulación para evitar comprar tokens Honeypot.


Para más detalles sobre DEX+, puedes consultar los artículos Cómo usar MEXC DEX+ y Preguntas frecuentes sobre el DEX+ de MEXC.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


