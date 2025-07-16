Funciones adicionales más utilizadas en la página de trading spot

Además de las funciones principales de trading, la página de trading spot de MEXC ofrece diversas funciones adicionales para ayudarte a operar de manera más eficiente.





En comparación con la plataforma web, puede que la aplicación no presente tantas funciones auxiliares completas debido a factores como el tamaño. Este artículo utilizará la plataforma web como ejemplo para mostrar estas funciones auxiliares.





Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC. En la página de trading spot, haz clic en el botón [⚙️] en la esquina superior derecha para acceder a la página de configuraciones, donde podrás configurar las funciones auxiliares para colocar órdenes y realizar otras funciones.













La función de confirmación de la orden te ayuda a revisar y confirmar tu orden durante el proceso de compra o venta, evitando posibles pérdidas debido a errores de entrada u otros factores. Haz clic en el botón [⚙️] para acceder a la página de configuraciones, luego activa la opción "Confirmación de la orden" haciendo clic en el botón a la derecha y selecciona los métodos de orden a los que deseas que se aplique esta función para completar la configuración.









Por ejemplo, vamos a colocar una orden de límite para realizar la demostración.





Haz clic en [Límite] para seleccionar el tipo de orden limitada y compra 500 MX a $2. Después de hacer clic en [Comprar MX], aparecerá una ventana de "Confirmación de la orden". Podrás revisar los detalles de la orden de límite iniciada, incluyendo el par de divisas, tipo/lado, precio, cantidad y monto total. Después de confirmar que toda la información es correcta, haz clic en [Confirmar] para colocar la orden.













Similar a la función de confirmación de orden, la función de confirmación de orden grande está diseñada para prevenir posibles pérdidas de activos debido a descuidos en una operación de gran volumen. Antes de realizar la orden oficialmente, esta función te permite verificar nuevamente la orden iniciada. Puedes establecer tu propio umbral de cantidad, y cuando el monto de la orden sea mayor o igual al umbral que hayas configurado, se activará la función de confirmación de orden grande. De lo contrario, no se activará.









De manera similar, vamos a usar el ejemplo de realizar una orden limitada para la demostración. En este ejemplo, el umbral de la función de confirmación de orden grande está establecido en 1,000 USDT.





Haz clic en [Límite] para seleccionar el tipo de orden de límite y compra 600 MX a $2. Después de hacer clic en [Comprar MX], aparecerá una ventana de "Confirmación de orden grande" y verás un mensaje de aviso en color naranja.





En la ventana de "Confirmación de orden grande", podrás ver los detalles de la orden de límite iniciada, incluyendo el par de divisas, tipo/lado, precio, cantidad y monto total. Después de confirmar que toda la información es correcta, haz clic en [Confirmar] para realizar la orden. Si no es correcto, haz clic en [Cancelar] para cancelar la orden.













Una orden de mercado es un tipo de orden que permite a los usuarios realizar operaciones rápidamente al precio de mercado actual. A veces, debido a fluctuaciones significativas del mercado, tu orden de mercado puede ser solo parcialmente ejecutada. Si has habilitado la función de "Ventana emergente para orden de mercado no totalmente completada", recibirás una notificación emergente cuando tu orden de mercado no se haya completado totalmente.









Si has habilitado la función de notificación de orden, cuando tu orden sea completada, el sistema emitirá una alerta y mostrará un mensaje en la esquina inferior derecha de la página indicando que la orden se ha ejecutado con éxito. Puedes elegir tu método de notificación preferido marcando las opciones "Mensaje de notificación" o "Sonido".









En la plataforma MEXC, en la sección "Posiciones abiertas" ubicada en la parte inferior de la página de trading spot, puedes ver la situación del PNL (ganancias y pérdidas) de los diferentes tipos de tokens que posees. Esta función proporciona una visualización intuitiva de tu PNL general actual, así como del PNL de los diferentes tipos de tokens que tienes.





Para los tokens comprados completamente en la plataforma MEXC, la plataforma calculará tu precio promedio de compra y te proporcionará la información sobre el PNL actual de tus posiciones. Sin embargo, si tus tokens fueron parcialmente o totalmente retirados de otras plataformas hacia MEXC, podrás editar manualmente y establecer el "Precio promedio de compra" antes de ver el PNL actual de tus posiciones.













Además de las funciones relacionadas con las órdenes mencionadas anteriormente, MEXC ofrece diversas herramientas auxiliares para ayudarte en el trading spot. Puedes usar estas herramientas según tus preferencias y necesidades específicas.









Muchos traders experimentados prefieren dibujar líneas en los gráficos de velas para ayudar a predecir las tendencias futuras del mercado. MEXC proporciona herramientas de dibujo que permiten a los usuarios trazar líneas rápidamente para diversos tipos de análisis profesional, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones de inversión más informadas.





Si deseas aprender más sobre las herramientas de dibujo, puedes consultar el artículo " Cómo utilizar las herramientas de dibujo ".









La función de compartir capturas de pantalla se utiliza a menudo junto con las herramientas de dibujo. Después de realizar predicciones sobre las tendencias futuras del mercado utilizando las herramientas de dibujo, si deseas compartir tus ideas con amigos, puedes hacer clic en el botón de captura de pantalla para que el sistema genere una imagen de tu página actual del gráfico de velas, facilitando la forma en que compartes tu análisis.













La visualización de múltiples gráficos puede ayudar a mejorar la eficiencia en el monitoreo del mercado y en el trading de varios tokens. Actualmente, el trading spot de MEXC solo admite la visualización de múltiples gráficos en modo TradingView. Puedes aprender más sobre esta función a través del artículo " Cómo cambiar el diseño del gráfico de velas en futuros ".









El trading spot de MEXC ofrece tres opciones de diseño de página: estándar, horizontal y vertical. Puedes cambiar entre estos diseños según tus preferencias haciendo clic en el botón [⚙️] en la esquina superior derecha de la página de trading.









Las funciones auxiliares proporcionadas en la página de trading spot están diseñadas principalmente para mejorar la eficiencia de tu trading y evitar que pierdas información importante. Durante tus actividades diarias de trading, puedes experimentar con estas diversas funciones para encontrar las que mejor se adapten a tus hábitos de trading y te ayuden a operar de manera más eficiente.



