Ethena se lanza en TON con emocionantes nuevas recompensas para los usuarios

El proyecto DeFi Ethena, conocido por desarrollar la stablecoin USDe sin respaldo en USD, se ha integrado oficialmente con la red TON (The Open Network) , lanzando un nuevo activo generador de rendimiento: tsUSDe (TON Staked USDe). Esta integración conecta a Ethena con el ecosistema de Telegram, que abarca mil millones de usuarios, marcando una nueva fase en la adopción masiva de DeFi. La colaboración busca promover la adopción móvil global de USDe, ofreciendo a los usuarios una experiencia de almacenamiento y pagos en cadena más conveniente, eficiente y con rendimiento estable.





Esto no solo representa un paso clave en la estrategia de despliegue multichain de Ethena, sino también una mejora integral en el potencial de ganancias de los usuarios: aprovechando la red de alto rendimiento de TON y sus ventajas como puerta de entrada social, tsUSDe ofrecerá un acceso más sencillo, más casos de uso y mecanismos de incentivos más atractivos.









TON es una blockchain descentralizada de capa 1, originalmente propuesta por los cofundadores de Telegram, Pavel y Nikolai Durov. Cuenta con TPS ultra alto, bajas tarifas de gas y gran escalabilidad, con el objetivo de soportar aplicaciones Web3 a escala de cientos de millones de usuarios. Actualmente, TON es la única infraestructura blockchain oficialmente reconocida por Telegram y está profundamente integrada con sus mil millones de usuarios activos a través de billeteras integradas, bots, mini apps, entre otros.





En 2024, Tether anunció oficialmente la emisión de USDT en la red TON, lo que amplió aún más sus aplicaciones prácticas en pagos, liquidaciones transfronterizas, DeFi y otros escenarios. Hoy, TON figura entre las diez principales blockchains por capitalización de mercado a nivel mundial, representando un ecosistema blockchain líder y nativo para dispositivos móviles.









Ethena es el proyecto principal detrás del protocolo de la stablecoin USDe . Ahora, Ethena se ha integrado oficialmente con la red TON y ha lanzado tsUSDe (TON Staked USDe), una nueva generación de activos con rendimiento tras el éxito de sUSDe, diseñado específicamente para usuarios de TON. Combina mecanismos de distribución de rendimiento en cadena con el ecosistema de liquidez nativo de TON.





Los usuarios pueden hacer staking de TON a través del sitio oficial de Ethena para obtener tsUSDe y participar en actividades de minería y yield farming en plataformas líderes como StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva y Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) es una stablecoin con rendimiento lanzada por Ethena en la red TON, que funciona como un derivado de staking de USDe. Cuando los usuarios depositan USDe en el protocolo Ethena, este genera rendimientos estables mediante estrategias de cobertura y gestión de fondos, que se devuelven a los usuarios en forma de tsUSDe. Este activo es nativo de la red TON, compatible con la billetera de Telegram y sus aplicaciones, combinando estabilidad y rendimiento, ideal para diversos casos de uso en cadena.









Stablecoin algorítmica estable e innovadora : tsUSDe se basa en USDe, una stablecoin sin respaldo en USD, lo que elimina las limitaciones de reservas fiduciarias tradicionales y logra un anclaje de valor estable.

Rendimiento continuo : al holdear tsUSDe, los usuarios participan en el mecanismo de staking y reciben intereses continuos, permitiendo un crecimiento constante de los activos.

Integración profunda con el ecosistema TON : tsUSDe es un activo nativo de la red TON que circula libremente dentro de la billetera de Telegram y las dApps relacionadas, accediendo sin problemas a un entorno social con cientos de millones de usuarios.

Conveniente y eficiente: permite depósitos y retiros rápidos y uso cruzado entre aplicaciones, mejorando notablemente la experiencia DeFi móvil de los usuarios.









Los usuarios pueden retirar USDe desde la plataforma MEXC a una billetera TON y hacer staking de tsUSDe a través del sitio oficial de Ethena.

Las billeteras compatibles incluyen TONKeeper, TON Space (buscar @billetera en Telegram), MyTonbilletera, TONHub, entre otras.

Después de hacer staking, los usuarios pueden aportar liquidez o minar en plataformas como StonFi y DeDust para obtener recompensas adicionales.









Ethena se está convirtiendo en una pieza clave del ecosistema DeFi de TON . Aprovechando el canal de mil millones de usuarios de Telegram, la distribución y adopción de USDe alcanzará una mayor penetración móvil. Para los usuarios, esto representa no solo una experiencia en cadena más conveniente, sino también una oportunidad dorada para aprovechar perspectivas DeFi de alto rendimiento.





Como plataforma global líder en el trading de activos digitales, MEXC admite completamente el trading spot y de futuros de USDe TON , y ha habilitado los retiros de USDe en la red TON. Desde la inversión estratégica de MEXC Ventures en TON en 2023, MEXC ha apoyado continuamente el crecimiento de los proyectos del ecosistema TON, convirtiéndose en una puerta de entrada clave para los usuarios globales de TON que ingresan al espacio DeFi.





En MEXC, los usuarios que posean al menos 0.1 USDe pueden disfrutar de un rendimiento anualizado diario de hasta el 4% en sus holdings, sin necesidad de registro, staking o bloqueo. Las ganancias se calculan automáticamente a diario según el saldo mínimo diario. Además, los usuarios pueden visitar el sitio oficial de Ethena para obtener tsUSDe fácilmente haciendo staking de TON.



