El dólar sintético de Ethena, USDe, tiene como objetivo proporcionar una solución nativa del mundo cripto, resistente a la censura, escalable y estable. A diferencia de las monedas estables tradicionales que dependen de reservas fiduciarias, USDe mantiene una paridad blanda con el dólar estadounidense a través de un mecanismo de cobertura delta en los mercados de derivados. USDe está completamente respaldado en cadena con total transparencia y se puede componer libremente en todo el ecosistema DeFi.
Los usuarios deben holdear un mínimo de 0.1 USDE en su cuenta Spot para participar en este evento. No se requiere registro manual, staking ni bloqueo.
El interés se calculará a partir del día en que los holdings mínimos de la cuenta spot del usuario alcancen 0.1 USDE (T). El interés comenzará a acumularse desde el día T+1. La primera distribución de intereses ocurrirá al día siguiente (T+2) y continuará acreditándose diariamente en la cuenta spot del usuario, siempre y cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad.