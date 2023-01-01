El dólar sintético de Ethena, USDe, tiene como objetivo proporcionar una solución nativa del mundo cripto, resistente a la censura, escalable y estable. A diferencia de las monedas estables tradicionales que dependen de reservas fiduciarias, USDe mantiene una paridad blanda con el dólar estadounidense a través de un mecanismo de cobertura delta en los mercados de derivados. USDe está completamente respaldado en cadena con total transparencia y se puede componer libremente en todo el ecosistema DeFi.