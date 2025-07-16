La capa 1 emergente genera expectativa: ¿Puede Monad revolucionar el mercado?

Monad es un proyecto de blockchain de alto rendimiento en la capa 1, diseñado para superar las limitaciones de rendimiento y escalabilidad de blockchains tradicionales como Ethereum, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad total con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM).









A medida que la tecnología blockchain continúa expandiéndose, el crecimiento rápido de aplicaciones descentralizadas (dApps) como DeFi, NFTs y juegos basados en blockchain ha generado una creciente demanda de rendimiento blockchain. Sin embargo, a medida que aumentan los volúmenes de transacciones y la congestión de la red empieza a afectar el sistema, los problemas de escalabilidad de Ethereum se han vuelto más pronunciados. Frente a las altas tarifas de gas y el bajo rendimiento, los usuarios y desarrolladores han buscado alternativas, desafíos que Monad ha sido creado para resolver con su red de blockchain eficiente y fácil de usar.













Monad logra un alto rendimiento y escalabilidad a través de las siguientes innovaciones clave:





Mecanismo de consenso MonadBFT: Basado en algoritmos clásicos como Tendermint y HotStuff, Monad introduce mejoras importantes. Utiliza un enfoque de dos rondas, centrado en el líder, para garantizar confirmaciones rápidas de bloques y finalización, mientras minimiza la sobrecarga de comunicación y la latencia.





Ejecución paralela: Monad soporta múltiples instancias de EVM ejecutándose simultáneamente, rompiendo las limitaciones del procesamiento secuencial de transacciones de Ethereum y aumentando significativamente el rendimiento de las transacciones.





Ejecución demorada: Al desacoplar el consenso y la ejecución, Monad permite que los nodos finalicen el orden de las transacciones durante la fase de consenso, mientras que las transacciones se ejecutan de forma independiente en la fase posterior de ejecución, lo que mejora la eficiencia de los recursos.





MonadDB: Un sistema de almacenamiento clave-valor optimizado para la validación de blockchain y el rendimiento de consultas. Ofrece operaciones de lectura/escritura de alta velocidad, almacenamiento de verificación optimizado y carga mínima de hardware, respaldando la ejecución paralela y las operaciones de E/S asincrónicas de Monad.













Alto rendimiento: Capaz de procesar hasta 10,000 transacciones por segundo, superando ampliamente plataformas existentes como Ethereum.





Baja latencia: Tiempo de confirmación de bloque de 1 segundo, permitiendo transacciones instantáneas.





Tarifas ultra-bajas: Reduce los costos de transacción, haciendo que DeFi, NFTs y juegos basados en blockchain sean más accesibles y fáciles de usar.





Compatibilidad completa con EVM: Los desarrolladores pueden migrar sus dApps a Monad sin modificaciones importantes en los contratos inteligentes de Ethereum, reduciendo las barreras técnicas de entrada.













Febrero 2022: El equipo fundador de Monad comenzó a conceptualizar y diseñar el protocolo de blockchain.

Febrero 2023: Se recaudaron exitosamente 19 millones de dólares en una ronda de financiación semilla para apoyar el desarrollo de la tecnología en sus primeras etapas.

Abril 2024: Completó una ronda de financiación de Serie A por 225 millones de dólares, liderada por Paradigm, demostrando una fuerte confianza del mercado en el potencial tecnológico de Monad.

Diciembre 2024: Se estableció la Fundación Monad para supervisar la gobernanza del protocolo, programas de financiación para desarrolladores, el crecimiento del ecosistema y las actualizaciones técnicas.

Febrero 2025: Lanzamiento de la testnet pública, ofreciendo a los desarrolladores un entorno de pruebas compatible con EVM.









Con más de 244 millones de dólares recaudados en dos rondas de financiación, Monad ha atraído el respaldo de inversores prominentes como Paradigm, Castle Island Ventures y Brevan Howard Digital.









aPriori: Una plataforma de staking de liquidez dentro del ecosistema Monad, centrada en el valor extraíble por mineros (MEV), que ofrece soluciones de staking eficientes a los usuarios.





Kintsu: Un protocolo de staking de liquidez que permite a los usuarios apostar activos mientras mantienen la flexibilidad para usarlos.





Kuru: Un intercambio descentralizado con libro de órdenes (CLOB) diseñado para mejorar la experiencia de trading del usuario con un mecanismo eficiente de libro de órdenes.





Monad Pad: Una plataforma de lanzamiento de tokens y NFTs basada en Monad, que permite a los equipos de proyectos o desarrolladores realizar recaudación de fondos a través de preventas o ventas públicas de tokens o NFTs.













La arquitectura de alto rendimiento de Monad, que soporta hasta 10,000 transacciones por segundo (TPS), ofrece una infraestructura escalable para plataformas DeFi, ecosistemas GameFi y aplicaciones empresariales, impulsando la adopción masiva de tecnologías Web3.









Con un tiempo de bloque de 1 segundo y finalización de un solo slot, Monad permite confirmaciones instantáneas de transacciones sin requerir múltiples confirmaciones de bloques, a diferencia de Ethereum. Esta característica de baja latencia es crucial para ofrecer una experiencia más fluida en escenarios de respuesta rápida, beneficiando a los usuarios cotidianos.









Las tarifas ultra-bajas de Monad hacen que las transacciones pequeñas y frecuentes sean viables, permitiendo a los usuarios de DeFi, jugadores y usuarios cotidianos participar en aplicaciones Web3 a un costo mucho menor, ampliando la base de usuarios en general.









La compatibilidad total de Monad con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) ofrece a los desarrolladores una solución de migración sin problemas. Esta compatibilidad no solo hace que Monad sea una alternativa más atractiva para Ethereum, sino que también acelera el crecimiento del ecosistema al reducir las barreras de desarrollo, contribuyendo a la adopción a gran escala de las tecnologías Web3.





Para inversionistas y desarrolladores enfocados en avances blockchain y adopción de Web3, Monad es sin duda un proyecto a seguir de cerca. Como líder en la industria blockchain, MEXC se compromete a apoyar proyectos de alto potencial como Monad, ofreciendo servicios profesionales y completos a sus usuarios. En MEXC, puedes disfrutar de experiencias de trading más fluidas y acceder a proyectos de primer nivel que han sido cuidadosamente seleccionados por nuestro equipo de expertos, dándote una ventaja al aprovechar oportunidades de inversión.



