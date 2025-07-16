Conceptos explicados en los registros de trading spot

En la parte inferior de la página de operaciones al contado, puede ver varios registros de operaciones, incluidas las órdenes abiertas, el historial de órdenes, el historial de operaciones y las posiciones abiertas. Este artículo presenta conceptos complejos dentro de estos registros de operaciones, mientras que no se profundizará en los conceptos sencillos.









En Órdenes abiertas, puede ver los detalles de transacción de sus órdenes abiertas actuales, incluido el par comercial, la fecha, el tipo, el lado, el precio, la cantidad, el monto de la orden, el porcentaje completado y las condiciones de activación.





Tipo





El término "Tipo" se refiere aquí al tipo de orden, incluidas las órdenes limitadas, las órdenes de mercado y las órdenes stop-limit. Las diferencias específicas entre estos tipos de órdenes se pueden encontrar en el artículo " Diferentes tipos de órdenes spot ".





Completado





El término "Completado" se refiere al progreso del cumplimiento de la orden, generalmente representado como un porcentaje. Cuando el porcentaje de cumplimiento es del 100%, significa que la orden se ha completado por completo.









En Historial de órdenes, se muestran los registros de las 100 órdenes más recientes de los últimos 180 días, incluidas las órdenes completadas y canceladas. La información específica incluye: par de trading, fecha, tipo, lado, precio medio completado, precio, cantidad completada, cantidad de órdenes, monto de órdenes y monto total.





Precio medio completado y precio





En los detalles del historial de órdenes, "Precio medio completado" y "Precio" son conceptos relacionados. El precio medio completado es el precio medio al que se ejecutó realmente tu orden. Cuando la cantidad total de la orden es relativamente grande, la orden puede dividirse en varias órdenes más pequeñas y ejecutarse secuencialmente, y cada una de estas órdenes más pequeñas puede tener precios de ejecución ligeramente diferentes. El promedio de estos precios de ejecución reales es el precio medio completado. "Precio" se refiere al precio de ejecución esperado que ingresó al colocar la orden. Para las órdenes de límite y las órdenes stop-limit, "Precio" es igual al precio que ingresó. Si elige una orden de mercado, la orden se ejecutará al mejor precio de mercado y el precio final dependerá de los resultados reales de la operación.





Ejecutado y Cantidad





"Ejecutado" y "Cantidad" también son conceptos relacionados. "Cantidad" se refiere a la cantidad esperada que se operará al realizar una orden. Debido a las fluctuaciones del mercado, es posible que una orden no se complete en su totalidad de una sola vez y que se divida en órdenes más pequeñas que se ejecuten secuencialmente. La cantidad real que se haya ejecutado se mostrará en la columna "Ejecutado". Cuando la cantidad ejecutada es igual a la cantidad de la orden, significa que la orden se ha completado por completo.





Monto y total de la orden





"Monto de la orden" y "Total" son conceptos estrechamente relacionados con los conceptos mencionados anteriormente. El monto de la orden se calcula de la siguiente manera: Monto de la orden = Precio * Cantidad, que representa el valor total esperado de su orden cuando la realizó. El monto total se calcula de la siguiente manera: Total = Precio medio completado * Ejecutado, que representa el valor total de las órdenes que se han ejecutado realmente en su operación.









En Historial de operaciones, encontrará registros de las 100 operaciones más recientes que se han completado en los últimos 180 días. La información específica que se muestra incluye el par de trading, la fecha de ejecución, el lado, el precio medio completado, la cantidad ejecutada, el monto total, el rol y la tarifa.





Rol





Existen dos roles: maker y taker. Un maker, también conocido como proveedor de liquidez, es un trader que coloca una orden a un precio y una cantidad específicos y espera a que otro usuario la iguale. Esta acción agrega liquidez al mercado. Por otro lado, un taker, también conocido como taker de liquidez, es un trader que iguala su orden con una orden de límite o una orden de mercado existente en el libro de órdenes. Esta acción consume liquidez del mercado.





Tarifas





"Tarifas" se refiere a las tarifas asociadas con la compra y venta. MEXC ofrece las tarifas de trading spot más bajas de todo el mercado, con tarifas de maker del 0% y tarifas de taker del 0%. MEXC también ofrece las tarifas de trading de futuros más bajas del mercado, con tarifas de maker del 0.000 % y tarifas de taker del 0.010 %. También puede usar tokens MX para compensar las tarifas de taker de futuros transfiriéndolos a su cuenta de futuros, disfrutando de un 10% de descuento. (Tenga en cuenta que este descuento no está disponible para seguidores en Copy Trade).









En Posiciones abiertas, puede ver información relevante sobre los tokens que posee, incluido el nombre del token, la cantidad de la posición, el monto congelado, el precio de compra promedio, el último precio, el costo estimado, el valor estimado y el PNL no realizado estimado.





Costo estimado y valor estimado





"Costo est." se refiere al costo al que compró sus tokens. El costo estimado de la posición se calcula de la siguiente manera: Costo est. = Cantidad de posición * Precio de compra medio. Cuanto menor sea tu precio de compra medio, menor será el costo de tu posición.





"Valor est." y "Precio final" están relacionados con "Cantidad de posición". El valor estimado actual se calcula de la siguiente manera: Valor estimado = Cantidad de posición * Precio final.





PNL no realizado estimado





"PNL no realizado est." se refiere a su PNL no realizado actual, que generalmente se representa como valores numéricos y porcentajes. El PNL no realizado estimado se calcula de la siguiente manera: PNL no realizado estimado = Valor estimado - Costo estimado.



