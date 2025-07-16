



En el artículo Patrones de velas alcistas , introdujimos patrones de velas alcistas comunes. Los patrones de velas bajistas, por otro lado, son lo opuesto y se forman después de una tendencia alcista. La aparición de patrones de velas bajistas sugiere una posible reversión de una tendencia alcista a una bajista. Cuando aparecen patrones de velas bajistas, debemos analizarlos y juzgarlos en conjunto con la posición específica del mercado. Los patrones comunes de velas bajistas incluyen los siguientes: el patrón de hombre colgado, el patrón de estrella fugaz, el patrón de envolvente bajista, el patrón de estrella de la tarde y el patrón de tres cuervos negros.





Es importante señalar que, a diferencia de los mercados financieros tradicionales, los gráficos de velas de criptomonedas muestran velas verdes para los aumentos de precio y velas rojas para las disminuciones de precio.









El "hombre colgado" es uno de los patrones de velas bajistas. Se refiere a una situación en la que, después de una serie de subidas de precio, se deja una vela con una larga mecha inferior y un cuerpo pequeño en el punto más alto. Esta vela puede ser tanto bajista como alcista. El "hombre colgado" es una señal bajista fuerte. La segunda vela que sigue al patrón Hombre Colgado generalmente es bajista, y cuanto más larga sea la vela bajista, mayor será la probabilidad de que comience una tendencia a la baja.













El patrón "estrella fugaz" recibe su nombre de manera adecuada, ya que se asemeja a una mira de pistola y tiene una forma similar al martillo invertido. El patrón "estrella fugaz" típicamente aparece en la parte superior de una tendencia alcista y sirve como una señal más clara de una posible reversión de la tendencia. El cuerpo de la estrella fugaz es relativamente corto, y la mecha superior es larga. Puede ser una vela pequeña tanto alcista como bajista.













El patrón "envolvente bajista" generalmente ocurre al final de una tendencia alcista y consiste en dos velas. La primera vela es una pequeña vela alcista, seguida de una segunda vela grande y bajista, que envuelve completamente la vela alcista pequeña. El patrón "envolvente bajista" típicamente indica una volatilidad significativa en el precio, y la tendencia posterior del mercado es poco probable que sea optimista. Cuanto mayor sea el cuerpo de la segunda vela bajista, mayor será la potencial caída.













El patrón "estrella de la tarde" aparece durante una tendencia alcista y sirve como una señal de que la tendencia del precio del mercado podría estar tocando techo, con un nivel relativamente alto de fiabilidad. Si el mercado muestra un patrón de estrella de la tarde, debe ser tratado con precaución.





El patrón "estrella de la tarde" consta de tres velas y tiene una tendencia opuesta en comparación con el patrón "estrella de la mañana". La primera vela de la "estrella de la tarde" es una vela alcista, seguida de una segunda vela que podría ser una pequeña vela bajista, una pequeña vela alcista, o una vela doji. La tercera vela es una vela bajista, y su precio mínimo cae por debajo del precio mínimo de la primera vela.













El patrón "tres cuervos negros" consiste en tres velas bajistas consecutivas, sin mechas o con mechas muy cortas. El precio de apertura de cada día de negociación es similar al precio de cierre del día anterior, pero a medida que aumenta la presión de venta, el precio de cierre sigue cayendo. Este patrón de tres cuervos negros suele ser el comienzo de una tendencia bajista.







