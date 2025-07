Acuerdo de servicio DEX+ de MEXC

D) Ten en cuenta que ciertos usuarios que residen en jurisdicciones específicas no pueden acceder al Servicio, lo que puede incluir Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria, Irán, China continental, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, regiones de Ucrania controladas por Rusia (actualmente incluyendo las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk), Sebastopol y Canadá (denominados en conjunto "Países restringidos"). La lista anterior no es exhaustiva y puede estar sujeta a cambios unilaterales por parte de MEXC sin previo aviso.

C) Al utilizar los productos DEX de MEXC y los servicios de trading relacionados (el "Servicio" o los "Servicios"), se entiende que has leído, aceptado y comprendido completamente los términos y condiciones de este Acuerdo y los establecidos en los Documentos Legales (incluidas las actualizaciones que podamos publicar periódicamente). Si no estás de acuerdo con alguno de los términos o condiciones de este Acuerdo o los Documentos Legales, se te aconseja dejar de utilizar los Servicios inmediatamente. Si continúas utilizando los Servicios, se considerará que aceptas de manera incondicional los términos y condiciones establecidos en su totalidad en este Acuerdo y los Documentos Legales.

F) Aceptas y estás de acuerdo que el Servicio es una versión temprana del producto y aún no ha sido completamente auditado. No somos responsables de ninguna pérdida que puedas experimentar, ni tenemos ninguna obligación de ofrecer compensaciones ni indemnizaciones por los Activos Digitales perdidos en relación con el uso de dichos productos o servicios prototipo.

B) Las billeteras digitales pueden contar con varias características descentralizadas propias de la tecnología blockchain. Estos servicios descentralizados son diferentes de las instituciones financieras tradicionales. Entiendes y aceptas que MEXC no es responsable del almacenamiento de tu Clave Privada ni de tu Frase Semilla. Estas han sido confiadas a un proveedor de servicios externo debidamente autorizado. Además, aceptas y comprendes que es tu exclusiva responsabilidad mantener la confidencialidad y seguridad de tu cuenta y contraseña de MEXC, y que eres responsable de todas las actividades realizadas en tu cuenta de MEXC (incluyendo, entre otras, la divulgación de información, hacer clic en línea para otorgar consentimientos, el envío de acuerdos de reglas, renovación de contratos o servicios de compra en línea, etc.). Asumes toda la responsabilidad por las acciones y declaraciones realizadas con tus cuentas y contraseñas.

C) Tarifas de servicio. Ten en cuenta que MEXC no cobra actualmente ninguna tarifa ("Tarifas de Servicio"), pero nos reservamos el derecho de cobrarlas en el futuro. Podemos aplicar ciertas tarifas de Servicio por brindarte los Servicios. Las tarifas de Servicio podrían ser un porcentaje del monto de tus transacciones a través de los Servicios. Deduciremos las tarifas de Servicio correspondientes del monto de tu transacción como pago por el uso de los Servicios. Las Tarifas de Servicio se publicarán periódicamente en nuestra plataforma, y nos reservamos el derecho de actualizarlas, si corresponde, a nuestra discreción.

Aviso de riesgos

A) Los Servicios permiten negociar instrumentos financieros complejos y volátiles, lo que puede exponerte a diversos riesgos, incluyendo, entre otros, los riesgos de ciberseguridad y el riesgo de pérdidas. Te sugerimos que seas consciente de los riesgos involucrados. Al utilizar los Servicios, se considera que estás al tanto de los riesgos que conllevan.

B) Entiendes y aceptas que, al canjear o acceder a tus Activos Digitales, el tiempo que realmente tarda en recibirlos en tu billetera digital puede variar, y los Activos Digitales recibidos y mostrados en tu billetera digital serán definitivos. MEXC no se hace responsable de ninguna pérdida derivada de lo anterior.

C) Aceptas asumir todas las pérdidas que resulten de tu propia culpa o error, incluyendo, pero no limitándose a: no estar de acuerdo con la operación de las indicaciones de transacción, no realizar transacciones a tiempo a través de nuestros Servicios, olvido o filtración de la configuración de seguridad de la cuenta, contraseñas comprometidas, que tu computadora sea invadida o hackeada por otros, y/o introducir una dirección incorrecta al transferir o recibir Activos Digitales.

D) Al utilizar el servicio mediante la vinculación de una billetera que no está controlada por MEXC ni por sus proveedores de servicios autorizados, reconoces y aceptas que asumirás todas las consecuencias y responsabilidades derivadas de cualquier transacción originada o relacionada con dicha billetera. Ni MEXC ni sus proveedores de servicios autorizados serán responsables por ninguna pérdida, daño o transacción no autorizada que se derive de ello.

E) Entiendes y aceptas que, al utilizar los Servicios, puedes acceder y utilizar Blockchains de Terceros. MEXC no será responsable de ninguna Pérdida causada por tu acceso a estas Blockchains de Terceros ni por tu uso de estas Blockchains de Terceros. MEXC no se hace responsable de las Pérdidas derivadas de vulnerabilidades contractuales, incidentes de piratería informática, suspensión, interrupción o terminación de negocios, quiebra, suspensión anormal o el cese de operaciones de Blockchains de Terceros, ni de otros riesgos potenciales. Además, aceptas asumir todas las pérdidas que puedas sufrir debido a estos riesgos. Si experimentas alguna pérdida como resultado de los riesgos mencionados, entiendes y aceptas que cualquier Activo Digital que pueda estar almacenado en tu billetera digital podría perderse permanentemente.

F) El Servicio también puede contener enlaces o funciones para acceder a sitios web de terceros ("Sitios Web de Terceros") y aplicaciones de terceros ("Aplicaciones de Terceros"), o para utilizar "Sitios Web de Terceros" y Aplicaciones de Terceros; o mostrar, incluir o poner a disposición contenido, datos, información, servicios, aplicaciones o materiales de terceros ("Materiales de Terceros"). La inclusión de enlaces a Sitios Web de Terceros en los Servicios no implica que MEXC respalde los productos, servicios, información o exenciones de responsabilidad proporcionados en ellos, ni garantiza la precisión de la información contenida en dichos sitios. Al hacer clic en un enlace, acceder a un Sitio Web de Terceros o Aplicación de Terceros, o utilizar un Sitio Web de Terceros o Aplicación de Terceros, aunque MEXC no te advierta que has salido de sus Servicios, quedarás sujeto a los términos y condiciones (incluidas las políticas/avisos de privacidad) del sitio o destino externo. Dichos Sitios Web de Terceros, Aplicaciones de Terceros y Materiales de Terceros no están bajo el control de MEXC, y pueden ser aplicaciones "abiertas" sobre las cuales no existe posibilidad de recurso. MEXC no es responsable ni se hace responsable de ningún Sitio Web de Terceros, Aplicación de Terceros ni Material de Terceros. MEXC proporciona estos enlaces únicamente por conveniencia y no revisa, aprueba, monitorea, respalda, garantiza ni hace declaraciones respecto a dichos sitios, aplicaciones o sus productos, servicios o materiales asociados. Usas todos los enlaces, Sitios Web de Terceros, Aplicaciones de Terceros y Materiales de Terceros bajo tu propio riesgo. MEXC no será responsable de ninguna Pérdida causada por el uso de dichos productos y servicios de terceros en Sitios Web de Terceros y Aplicaciones de Terceros. MEXC y cada Sitio Web de Terceros o Aplicación de Terceros son entidades legales independientes, y el presente Acuerdo no constituirá ningún tipo de agencia, asociación o relación cooperativa entre las partes. MEXC y cada Sitio Web de Terceros o Aplicación de Terceros serán responsables de sus respectivas reclamaciones, deudas y disputas que surjan del cumplimiento de sus respectivos contratos y acuerdos.

G) Mal Funcionamientos de Blockchains de Terceros. Comprendes y aceptas que si MEXC o cualquier/cualesquier Blockchain(s) de Terceros no puede/n funcionar correctamente o los Servicios se interrumpen debido a las siguientes condiciones, y tú no puedes utilizar los Servicios o ejecutar comandos u operaciones o transacciones relacionadas, incluyendo ,entre otros, fallos, retrasos, interrupciones, falta de respuesta del sistema, retraso en la respuesta del sistema, o cualquier otra circunstancia anormal y/o inesperada, MEXC no será responsable de ninguna Pérdida. Estas circunstancias incluyen, con fines meramente enunciativos, las siguientes:

Blockchain(s) de Terceros suspende(n), interrumpe(n) y/o finaliza(n) su actividad, cierra(n) y/o suspende(n) o finaliza(n) anormalmente los Servicios;

Suspensión del servicio debido al mantenimiento anunciado por MEXC o Blockchain de terceros;

El sistema no transmite datos;

Evento(s) de fuerza mayor que provoque(n) la suspensión de la Blockchain de Terceros;

Interrupción o retraso del servicio de Blockchain de Terceros derivado de piratería informática, virus informáticos, ajustes o fallos técnicos, actualizaciones del sitio web, problemas bancarios, cierres temporales derivados de normativas legales o gubernamentales; etc;

Interrupción o retraso del servicio de Blockchain de Terceros causados por que su sistema informático esté dañado, defectuoso o no pueda funcionar normalmente;

Pérdidas derivadas de problemas técnicos que no pueden predecirse ni resolverse con la tecnología existente en el sector;

Pérdidas que tú u otros terceros sufran y que se deriven de la culpa o el retraso del tercero;

Pérdidas que tú u otros terceros sufran como consecuencia de cambios en las leyes, reglamentos y/o disposiciones gubernamentales;

Pérdidas que tú u otros terceros sufran y que se deriven de acontecimientos de Fuerza Mayor causados por circunstancias objetivas imprevisibles, inevitables y/o irresolubles.

Comprendes y aceptas que las razones mencionadas pueden dar lugar a transacciones anormales, fluctuaciones de precios, fluctuaciones del mercado, interrupciones del mercado y otras posibles circunstancias anormales. También comprendes que la declaración de divulgación de riesgos aquí contenida no es ni puede ser exhaustiva ni completa. MEXC puede negarse a ejecutar sus órdenes en función de las circunstancias reales. Además, comprendes y aceptas que MEXC no será responsable de ninguna pérdida derivada o relacionada con cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Recordatorio especial: Al utilizar nuestros Servicios, se considera que has aceptado gestionar los riesgos potenciales por tu cuenta, evaluar el valor y los riesgos de la inversión en Activos Digitales, y asumir los posibles riesgos financieros de perder todas tus inversiones. Se considera que has aceptado tener en cuenta tu propia situación financiera y capacidad de tolerancia al riesgo antes de realizar cualquier operación de margen, y reconoces claramente los riesgos de la inversión en Activos Digitales. Entiendes que puedes obtener ganancias o sufrir pérdidas al participar en operaciones de margen con Activos Digitales. El Recordatorio de Riesgo en este Acuerdo no enumera todos los riesgos involucrados en el trading de margen de Activos Digitales. Se te recomienda tener una comprensión clara de esto y recordar que dicha inversión puede implicar riesgos elevados, por lo que se recomienda una inversión prudente.