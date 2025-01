Qué es Vicky (VICKY)

Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework

Recurso Vicky(VICKY) Sitio web oficial