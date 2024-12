Qué es VENKO ($VENKO)

This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.

