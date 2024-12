Qué es TISM (TISM)

What is the project about? Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this. We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too. We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now

