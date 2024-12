Qué es Terminal (TERMINAL)

Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.

Recurso Terminal(TERMINAL) Sitio web oficial