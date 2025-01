Qué es Tardi (TARDI)

TARDI is a MEME project launched on the SUI blockchain. The character and theme speaks to the resilience needed to remain firm during all types of adversities. Like the Tardigrade organism, its indestructible. With the use of world class animation and story-telling, we hope to capture the attention of those looking for a new adventure outside of the realms of Solana and other L1's. Our team includes high profile trailblazers in the SUI space, YouTube personalities, art direction teams and more. The team sits at around 18 people, all of whom are veterans in the space. Our vision is to drive $TARDI to Blue Chip status within the first 6 months.

