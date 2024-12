Qué es ROFLcopter ($ROFL)

One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!

Recurso ROFLcopter($ROFL) Sitio web oficial