Qué es Pollo (POLLO)

Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media.

