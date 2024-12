Qué es Petunia (PETUNIA)

Petunia Binance's "Hippo" token, a meme-inspired cryptocurrency, recently gained attention for its volatility and rapid market movements. Created on the Solana blockchain, the token has seen massive price spikes and high trading volume, largely driven by speculative interest and strategic investments from various traders. This token is attractive to all those that care about animals not only in web3 but also in web2.

Recurso Petunia(PETUNIA) Sitio web oficial