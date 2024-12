Qué es Offshift (XFT)

Offshift is pioneering Private Decentralized Finance (PriFi) on Ethereum Layer 1. Offshift's second generation platform, [Offshift Momiji](https://v2.offshift.io), is now live. Momiji allows users to shift from the protocol's native token, XFT, into completely private zkAssets, all while remaining on Ethereum Layer 1. Offshift delegates various decision making powers and responsibilities to its community via the Offshift DAO.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!