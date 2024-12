Qué es NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso NMKR($NMKR) Sitio web oficial