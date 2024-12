Precio de hoy de Must (MUST)

El precio en vivo de Must (MUST) hoy es 3.38 USD. Su capitalización de mercado actual es de $ 342.74K USD. MUST a USD precio se actualiza en tiempo real.

Desempeño clave de Must en el mercado:

- El volumen de trading en 24 horas es $ 1.17K USD

- La variación de precios de Must en el día es -4.41%

- Tiene una oferta circulante de 101.39K USD

Obtén actualizaciones en tiempo real del precio de MUST a USD en MEXC. Mantente informado con los últimos datos y análisis de mercado. Es esencial para tomar decisiones de trading inteligentes en el vertiginoso mercado de las criptomonedas. MEXC es tu plataforma para obtener información precisa sobre el precio de MUST.