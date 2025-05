Qué es Marvin (MARVIN)

$MARVIN is a unique project revolving around the charismatic Havanese dog belonging to none other than Elon Musk. In this imaginative tale, Marvin takes on the role of Elon's cosmic companion, showcasing a mischievous personality with a penchant for interplanetary escapades. The narrative weaves a charming story around Marvin's nightly walks, portraying them not as mere strolls but as cosmic conspiracies to explore the universe during unearthly hours. Elon Musk, typically associated with rockets and electric cars, is humorously depicted as the groggy genius reluctantly dragged along by his four-legged intergalactic buddy, emphasizing the playful and entertaining nature of the project.

Recurso Marvin(MARVIN) Sitio web oficial