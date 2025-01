Qué es KWEEN (KWEEN)

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso KWEEN(KWEEN) Sitio web oficial