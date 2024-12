Qué es Kryptokrona (XKR)

Kryptokrona exists to secure and simplify our future economic system. Sending and receiving money should not be expensive or slow. We work with open source code that allows you to be involved and improve the money of the future.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Kryptokrona(XKR) Sitio web oficial