Qué es Kappy (KAPPY)

At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Kappy(KAPPY) Sitio web oficial