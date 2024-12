Qué es INU (INU)

INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to. We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso INU(INU) Sitio web oficial