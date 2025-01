Qué es Gary (GARY)

$GARY is a utility token powering creator communities. The main utility of $GARY is to empower creators to build their own tokenized economies using a full suite of web3 tools powered by SocialConnector! Users can earn $GARY by engaging in content on social networks, attending live events, and participating in creator economies. GARY can also be used to buy other creators coins and support their economies.

