Qué es FUEGO (FUEGO)

What is Fuego? FUEGO is a decentralized, permissionless, and trustless on-chain protocol, built to pair a native deflationary token, FUEGO, with a diversified portfolio of Base Chain blue-chip tokens and other Base Chain deflationary tokens. FUEGO enables users to capitalize on the relationship among decentralized liquidity pools, arbitraged volatility across exchanges, and constant deflationary pressure - all with the exponential growth of Base Chain. Over time, FUEGO will become Base Chain's most prominent pairing asset, and the chain's most permanent Decentralized Autonomous Organization (DAO). With the lack of a typical high emission token to back the Base L2 EVM Chain, FUEGO aims to become the natural ETH-like pairing token to represent all of Base Chain - but in a way that keeps tokenized assets and Base Chain from becoming inflationary (this will help prevent assets from losing buying power over time). FUEGO's Deflationary Pressure = Scarcity for Abundance.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!