Qué es deerman (DEERMAN)

deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso deerman(DEERMAN) Sitio web oficial