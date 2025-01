Qué es Danzo (DANZO)

DANZO is at it's core a memecoin inspired by the joke Cardano - CarDANZO The DANZO Character is a sophisticated based degenerate making fun of himself and everyone around him. DANZO brings on Cardano a different perspective for memetokens called MEMEFI. The term MEMEFI is simple: a memetoken with the core of it being a game theory platform. To realize the full potential of the token, holders must participate in its ecosystem in this special case, the DANZO ARENA together with the DANZO Casino.

Recurso Danzo(DANZO) Sitio web oficial