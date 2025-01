Qué es COIN (COIN)

What is the project about? $COIN is bringing the best, most financially sound, safe and secure $COIN to Base chain. What makes your project unique? $COIN is the only ticker that trades on NASDAQ and Base Chain and has a large following in Traditional Finance. $COIN has solid name recognition that other crypto projects do not have History of your project. $COIN was launched on BASE on Aug 4 2023 by Brian baldstrong (@BBaldstrong) and Baldaji (@baldajis) to bring the best ticker to DeFi on Base chain. What’s next for your project? $COIN will issue liquidity incentives and dividends quarterly. What can your token be used for? To speculate on $COIN on base chain to capture returns heretofore unseen in DeFi

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso COIN(COIN) Sitio web oficial