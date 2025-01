Qué es Boost (BOOST)

BOOST is a decentralized application platform designed to enhance the experience of current tools by adding to their functionality and making them more robust. BOOST is the native utility token that is used for unlocking advanced and upgradeable features, future voting in governance activities, and payment processing for future product features. Upcoming BOOST products include BoostSWAP, BoostFARM, and BoostNFT. These innovative products will improve upon existing DeFi infrastructure and help expand the decentralized internet community. BOOST Coin was launched on August 9th, 2021 with 1 Billion tokens in circulation. Boost can currently be traded on Uniswap and will soon be available on BoostSwap.

Recurso Boost(BOOST) Sitio web oficial