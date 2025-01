Qué es BabySOL (BABYSOL)

## What Is BabySOL (BABYSOL)? BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023. BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented. We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards. The store includes the following features coming in: - The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens - Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network - International shipping. Shipping abroad to almost any location Our beverages: - Comes in 4 flavors - Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT ## How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation? 69,420,000 ### Where Can I Buy BabySol token? BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!