Qué es Angryb (ANB)

Angryb (ANB) is an ERC20 token on the Ethereum blockchain. It is the native token used to incentivise and reward token holders for executing the actions of community-initiated tasks. Angryb is a deflationary cryptocurrency asset, with a first-of-its-kind, zero-risk, half-price reservation mechanism. The successful transaction funds are attributed to smart contract and will be open source for the community. The economic model will repurchase and destroy Angryb, which is of high contraction of inflation. The fair token attribute and asset protection mechanism will help Angryb community build a strong consensus and a large base of community members.

Recurso Angryb(ANB) Sitio web oficial