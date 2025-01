Qué es ABE (ABE)

Hey, I’m Abe—America’s Official Bird. Abe's short for - American Bald Eagle. You've seen him on dollar bills, the SEC's logo, the President’s seal, and countless memes. Abe's not just America's #1 bird, he's the most famous bird in the history of the world. We all know America’s #1—so where do you think Abe’s heading? CACAAWWWW! tOkENOMICS - Abe dropped 350,000,000 tokens —one for every American and called it a day. No infinite money printer - this ain't one of Jerome Powell's wet dreams.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso ABE(ABE) Sitio web oficial