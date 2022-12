Qué es ()

CloneX is an NFT collection of 20,000 algorithmically-generated 3D characters designed for metaverse interaction. nClone X index refers to an asset basket that consists of 8 Clone X NFTs which are worth 20 ETH each. MEXC fractionalizes 8 CloneX NFT into 8,000,000 NCLONEX Index tokens each (1,000,000 NCLONEX for each NFT). The nClone X index provides users an opportunity to trade high-quality blue-chips NFTs at a low-cost. Users can exchange their index holdings for one of the 8 Clone X NFTs if they own a big enough proportion of the index. MEXC will purchase and hold more Clone X according to market demand. The number of NFTs held by MEXC will be no more than 10% of the total number of the series of NFTs. MEXC Clone X address:https://opensea.io/0x4fFCD92bDE2124eB750Ed9BFce9f611f4D7Adde9

está listada en MEXC, lo que significa que puedes comprar, holdear, transferir y stake fácilmente estas monedas ahora en nuestra plataforma. Si desea conocer más información sobre este token, visite nuestra página de introducción a los activos digitales.



También puede:

- Comprobar la disponibilidad del staking de

- Leer los comentarios y análisis sobre en nuestro blog

Cómo Comprar ()

¿Buscas cómo comprar algo de ? ¡El proceso nunca ha sido tan fácil! Puedes comprar fácilmente tokens de en MEXC con sólo seguir nuestras sencillas guías a través de este enlace.

Recurso

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.