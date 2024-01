¿Buscas cómo comprar criptomonedas? ¿No estás seguro de cómo hacerlo? ¡No te preocupes! MEXC ofrece una gran variedad de métodos. Puede comprar fácilmente The Protocol (THE) con las tarifas más bajas y los niveles de seguridad más altos en cualquier lugar donde MEXC esté disponible. Aprenda a comprar The Protocol (THE) con MEXC Exchange y MEXC App ahora.

1 Cree una cuenta gratuita en MEXC Crypto Exchange a través del sitio web o la aplicación para comprar The Protocol Coin. Su cuenta MEXC es la puerta de entrada más fácil para comprar cripto. Pero antes de poder comprar The Protocol (THE), necesitarás abrir una cuenta y pasar el KYC (Verificación de Identificación). Regístrese a través de la App MEXC

Regístrese a través del sitio web de MEXC utilizando su email

Regístrese a través del sitio web de MEXC usando su número móvil

2 Elija cómo desea comprar los tokens The Protocol (THE). Haga clic en el link "Comprar Cripto" en la parte superior izquierda de la navegación del sitio web de MEXC, que mostrará los métodos disponibles en su región. Para transacciones más fluidas, puede considerar comprar una stablecoin como USDT primero, y luego usar esa moneda para comprar The Protocol (THE) en el mercado spot. A. Compra con Tarjeta Crédito/Débito Si eres un usuario nuevo, esta es la opción más fácil de comprar The Protocol (THE). MEXC es compatible con Visa y MasterCard. B. Trading P2P/OTC Compre The Protocol (THE) directamente de otros usuarios con el servicio peer-to-peer de MEXC. Ofrecemos un servicio y soporte de alta calidad en todo el mundo. Toda orden y transacciones están protegidos por depósito en garantía y MEXC. C. Transferencias Bancarias Globales Deposite USDT al instante a través de SEPA sin comisiones y realice una operación de spot para comprar The Protocol. D. Pago de Terceros MEXC ofrece múltiples servicios de pago, incluidos Simplex, Banxa, Mercuryo, etc. Le permite obtener el mejor tradeo de spot para comprar The Protocol.

3 Almacene o use su The Protocol (THE) en MEXC. Ahora que has comprado tu criptomoneda, puedes guardarla en la billetera de su cuenta MEXC o enviarla a otro lugar a través de una transferencia blockchain. También puedes intercambiarlo por otro cripto o ponerlo en stake en Productos de Ganancia MEXC para obtener ingresos pasivos (Savings, Kickstarter). ¿Quiere estar al tanto de los precios de las monedas? Visite nuestros mercados de spot y añada sus pares de monedas favoritos a los marcadores.