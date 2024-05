¿Qué son los Futuros deEDU?

Los futuros EDU son contratos legales para comprar o vender EDU en una fecha futura.

Los futuros EDU son una representación de contrato especial del EDU existente, y la liquidación real de EDU (o efectivo) ocurrirá en el futuro, cuando se ejerza el contrato.

Los futuros EDU suelen utilizarse como cobertura frente a las variaciones de precios del propio EDU. Por otra parte, permiten a los inversores especular sobre la tendencia subyacente del activo. En pocas palabras, se pueden comprar (comprar long) futuros de EDU si se espera que el precio del cripto suba y, cuando se cree que el precio bajará, se toma una posición corta (comprar short) para reducir el impacto de las pérdidas.