Preguntas Frecuentes (FAQ)

Actualmente, ETH todavía está utilizando el mecanismo de consenso principal de PoW (Prueba de trabajo) para ejecutar y mantener la ciberseguridad. Aunque el modelo PoW tiene ciertas ventajas para garantizar la seguridad y su grado de descentralización, los nodos para mantener la ciberseguridad siguen siendo costosos. Solo un nodo encontrará el valor hash correcto y obtendrá los derechos contables y las recompensas al final. Sin embargo, todos los demás nodos participantes del mundo habrían consumido mucha potencia informática. Este modelo no solo es ineficiente, sino que también es un desperdicio de recursos ambientales. Una vez actualizado al mecanismo de consenso PoS (Prueba de participación), ETH ya no dependerá de grandes cantidades de potencia informática y electricidad para mantener y operar la red, sino que dependerá del método de staking de monedas para crear bloques y acuerdos en la chain.

En esta fase, la red ETH 2.0 no admite contratos inteligentes, transferencias de activos y otras funciones, y solo admite la operación de procedimientos de verificación, por lo que los usuarios no podrán transferir sus activos al intercambio durante esta fase.

eWASM (ETH WASM) es la solución de ETH2.0 al problema de embotellamiento causado por la máquina virtual Ethereum (EVM). El EVM es responsable del estado interno de la red ETH y todos sus cálculos. Tiene un impacto significativo en la velocidad de ejecución de la tarea y la disponibilidad de toda la red. eWASM es un estándar abierto diseñado por el grupo de la comunidad W3C y desarrollado por los mejores ingenieros de empresas como Google, Microsoft y Apple. Admite lenguajes de programación tradicionales como C / C ++ y procesamiento de datos de 64 bits, que pueden mejorar la velocidad y el rendimiento del procesamiento de la red, así como mejorar la seguridad y la disponibilidad.

¿Cómo convertirse en validador de ETH 2.0?

El usuario primero debe realizar un stake de 32 ETH en el contrato de depósito https://etherscan.io/address/0x00000000219ab540356cBB839Cbe05303d7705Fa#tokentxns, y luego ejecutar los clientes ETH1.0 y ETH2.0 al mismo tiempo para convertirse en un validador. Después de convertirse en validador, el nodo debe funcionar en línea durante largos períodos de tiempo. Cada validación exitosa de un bloque otorgará una recompensa ETH, con un rendimiento anual de interés en stake de aproximadamente el 5-10%. Sin embargo, si la validación se perdió debido a estar fuera de línea, la tarea asignada por la red ETH a través de la beacon chain será multada y el 32 ETH se perderá por validación maliciosa.

El ETH en stake en el contrato de depósito es un acuerdo irreversible. Antes de poder realizar transferencias, puede ser necesario un periodo de espera de dos o tres años para que ETH2.0 alcance la fase 1 y pueda realmente realizar shards y contratos inteligentes. Esto significa que el validador tendrá que asumir el riesgo de no poder retirar durante al menos dos años. Además, una vez que el ETH esté en stake en la beacon chain, se generará BETH, y no podrá volver a la chain primaria de ETH1.0. Esto también significa que si ETH2.0 falla en el proceso de actualización, el usuario puede sufrir pérdidas de activos. Por lo tanto, no se recomienda que los usuarios generales se conviertan en validadores.