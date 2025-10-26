ZTX (ZTX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00100667 24H Hoch $ 0.00100667 Allzeithoch $ 0.03870653 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -0.23% Preisänderung (1T) -0.24% Preisänderung (7T) -4.94%

Der Echtzeitpreis von ZTX (ZTX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ZTX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00100667 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZTX liegt bei $ 0.03870653, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZTX im letzten Stunde um -0.23%, in den letzten 24 Stunden um -0.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZTX (ZTX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.12M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.80M Umlaufangebot 4.20B Gesamtangebot 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZTX beträgt $ 4.12M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZTX liegt bei 4.20B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.80M.