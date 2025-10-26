Der Echtzeitpreis von ZoidPay beträgt heute 0.00351468 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZPAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZPAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ZoidPay beträgt heute 0.00351468 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZPAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZPAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ZPAY

ZPAY-Preisinformationen

Offizielle ZPAY-Website

ZPAY-Tokenökonomie

ZPAY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ZoidPay Logo

ZoidPay Preis (ZPAY)

Nicht aufgelistet

1 ZPAY zu USD Echtzeitpreis:

$0.00350642
$0.00350642$0.00350642
+4.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
ZoidPay (ZPAY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:28:32 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00329465
$ 0.00329465$ 0.00329465
24H Tief
$ 0.00351618
$ 0.00351618$ 0.00351618
24H Hoch

$ 0.00329465
$ 0.00329465$ 0.00329465

$ 0.00351618
$ 0.00351618$ 0.00351618

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00057157
$ 0.00057157$ 0.00057157

+1.41%

+5.06%

-4.66%

-4.66%

Der Echtzeitpreis von ZoidPay (ZPAY) beträgt $0.00351468. In den letzten 24 Stunden wurde ZPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00329465 und einem Höchstpreis von $ 0.00351618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZPAY liegt bei $ 1.79, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00057157.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZPAY im letzten Stunde um +1.41%, in den letzten 24 Stunden um +5.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Marktinformationen

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZoidPay beträgt $ 1.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZPAY liegt bei 392.00M, das Gesamtangebot bei 700000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.46M.

ZoidPay (ZPAY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ZoidPay zu USD bei $ +0.00016937.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ZoidPay zu USD bei $ +0.0099030983.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ZoidPay zu USD bei $ +0.0113546327.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ZoidPay zu USD bei $ +0.0025178257424432837.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00016937+5.06%
30 Tage$ +0.0099030983+281.76%
60 Tage$ +0.0113546327+323.06%
90 Tage$ +0.0025178257424432837+252.58%

Was ist ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ZoidPay (ZPAY) Ressource

Offizielle Website

ZoidPay-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ZoidPay (ZPAY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ZoidPay-(ZPAY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ZoidPay zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ZoidPay-Preisprognose an!

ZPAY zu lokalen Währungen

ZoidPay (ZPAY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ZoidPay (ZPAY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZPAY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ZoidPay (ZPAY)

Wie viel ist ZoidPay (ZPAY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZPAY in USD beträgt 0.00351468 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZPAY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZPAY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00351468. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZoidPay?
Die Marktkapitalisierung von ZPAY beträgt $ 1.38M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZPAY?
Das Umlaufangebot von ZPAY beträgt 392.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZPAY?
ZPAY erreichte einen Allzeithochpreis von 1.79 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZPAY?
ZPAY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00057157 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZPAY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZPAY beträgt -- USD.
Wird ZPAY dieses Jahr noch steigen?
ZPAY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZPAY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:28:32 (UTC+8)

ZoidPay (ZPAY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,659.01
$113,659.01$113,659.01

+2.04%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,052.19
$4,052.19$4,052.19

+3.03%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05389
$0.05389$0.05389

-21.44%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4133
$6.4133$6.4133

-12.64%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

+2.88%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,052.19
$4,052.19$4,052.19

+3.03%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,659.01
$113,659.01$113,659.01

+2.04%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6390
$2.6390$2.6390

+1.57%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

+2.88%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20165
$0.20165$0.20165

+2.76%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4648
$0.4648$0.4648

+674.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000087
$0.000000000000087$0.000000000000087

-34.09%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052852
$0.052852$0.052852

-84.89%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4648
$0.4648$0.4648

+674.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14215
$0.14215$0.14215

+73.99%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115262
$0.115262$0.115262

+45.98%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2300
$0.2300$0.2300

+36.25%