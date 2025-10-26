ZoidPay (ZPAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00329465 24H Hoch $ 0.00351618 Allzeithoch $ 1.79 Niedrigster Preis $ 0.00057157 Preisänderung (1H) +1.41% Preisänderung (1T) +5.06% Preisänderung (7T) -4.66%

Der Echtzeitpreis von ZoidPay (ZPAY) beträgt $0.00351468. In den letzten 24 Stunden wurde ZPAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00329465 und einem Höchstpreis von $ 0.00351618 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZPAY liegt bei $ 1.79, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00057157.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZPAY im letzten Stunde um +1.41%, in den letzten 24 Stunden um +5.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZoidPay (ZPAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.38M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.46M Umlaufangebot 392.00M Gesamtangebot 700,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZoidPay beträgt $ 1.38M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZPAY liegt bei 392.00M, das Gesamtangebot bei 700000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.46M.