ZeroTrust (ZERØ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00651493 $ 0.00651493 $ 0.00651493 24H Tief $ 0.00775098 $ 0.00775098 $ 0.00775098 24H Hoch 24H Tief $ 0.00651493$ 0.00651493 $ 0.00651493 24H Hoch $ 0.00775098$ 0.00775098 $ 0.00775098 Allzeithoch $ 0.00775098$ 0.00775098 $ 0.00775098 Niedrigster Preis $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +1.46% Preisänderung (7T) +48.59% Preisänderung (7T) +48.59%

Der Echtzeitpreis von ZeroTrust (ZERØ) beträgt $0.00713225. In den letzten 24 Stunden wurde ZERØ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00651493 und einem Höchstpreis von $ 0.00775098 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZERØ liegt bei $ 0.00775098, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00134542.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZERØ im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +48.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Umlaufangebot 367.74M 367.74M 367.74M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZeroTrust beträgt $ 2.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZERØ liegt bei 367.74M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.11M.