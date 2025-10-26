Der Echtzeitpreis von ZeroTrust beträgt heute 0.00713225 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZERØ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZERØ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ZeroTrust beträgt heute 0.00713225 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ZERØ-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ZERØ-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ZeroTrust Logo

ZeroTrust Preis (ZERØ)

Nicht aufgelistet

1 ZERØ zu USD Echtzeitpreis:

$0.00713225
$0.00713225
+1.40%1D
mexc
USD
ZeroTrust (ZERØ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:28:16 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00651493
$ 0.00651493
24H Tief
$ 0.00775098
$ 0.00775098
24H Hoch

$ 0.00651493
$ 0.00651493

$ 0.00775098
$ 0.00775098

$ 0.00775098
$ 0.00775098

$ 0.00134542
$ 0.00134542

+0.92%

+1.46%

+48.59%

+48.59%

Der Echtzeitpreis von ZeroTrust (ZERØ) beträgt $0.00713225. In den letzten 24 Stunden wurde ZERØ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00651493 und einem Höchstpreis von $ 0.00775098 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZERØ liegt bei $ 0.00775098, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00134542.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZERØ im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +48.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Marktinformationen

$ 2.62M
$ 2.62M

--
--

$ 7.11M
$ 7.11M

367.74M
367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZeroTrust beträgt $ 2.62M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZERØ liegt bei 367.74M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.11M.

ZeroTrust (ZERØ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von ZeroTrust zu USD bei $ +0.00010257.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von ZeroTrust zu USD bei $ +0.0294681076.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von ZeroTrust zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von ZeroTrust zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00010257+1.46%
30 Tage$ +0.0294681076+413.17%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

ZeroTrust (ZERØ) Ressource

Offizielle Website

ZeroTrust-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ZeroTrust (ZERØ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ZeroTrust-(ZERØ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ZeroTrust zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ZeroTrust-Preisprognose an!

ZERØ zu lokalen Währungen

ZeroTrust (ZERØ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ZeroTrust (ZERØ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ZERØ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu ZeroTrust (ZERØ)

Wie viel ist ZeroTrust (ZERØ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ZERØ in USD beträgt 0.00713225 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ZERØ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ZERØ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00713225. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ZeroTrust?
Die Marktkapitalisierung von ZERØ beträgt $ 2.62M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ZERØ?
Das Umlaufangebot von ZERØ beträgt 367.74M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ZERØ?
ZERØ erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00775098 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ZERØ?
ZERØ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00134542 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ZERØ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ZERØ beträgt -- USD.
Wird ZERØ dieses Jahr noch steigen?
ZERØ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ZERØ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
ZeroTrust (ZERØ) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,635.30

$4,051.57

$0.05342

$6.4460

$197.39

$4,051.57

$113,635.30

$2.6382

$197.39

$0.20158

$0.00000

$0.00000

$0.4600

$0.000000000000087

$0.052852

$0.4600

$0.14191

$0.115301

$0.0000000000000000000157

$0.2292

